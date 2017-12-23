Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'ın Ege adalarının 18'ini işgal ettiğini" dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etit:

"Ya arkadaş, benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun, bir de bu 18 adayla ilgili bir cümle kur. Cümle dahi kurulmuyor. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al.' diyor bana. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al.' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar. Korkudan cevap bile veremiyor. Hani sen dünya lideriydin kardeşim, herkes önünde titriyordu. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımızdan kaçırdık. Kimse bana millilikten söz etmesin. Kendi toprağını terör örgütüne bırakacaksın, kendi türbeni alacaksın kaçıracaksın. Sonra da kalkacaksın bana 'Ben milliyim' diyeceksin. Olmaz, ben gerekirse orada şehit olurum ama toprağımı korurum. Vatanım için her şeyi yaparım. Ege adalarının 18'inde gidecek Yunanlılar askeri birliklerini kuracak, askerlerini götürecekler orada konuşlandıracaklar, ben bunu dile getireceğim, tek cümle bile etmeyeceksin. Kimsin sen? Hani milliydin, niye demedin Yunanistan Savunma Bakanı'na 'Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anamuhalefet partisini tehdit edemezsin kardeşim.' Niye demedin?"

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