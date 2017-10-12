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    Kılıçdaroğlu’ndan Denizlili şehidin ailesine ziyaret 

    DENİZLİ (İHA)
    12.10.2017 - 21:43 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’nin de Çal ilçesinde şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan’ın ailesini ziyaret etti. 

    Denizli’de bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay Mardin Nusaybin ilçesinde teröristler ile girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan’ın Bayıralan Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şehidin babası İbrahim Arıkan ve abisi tarafından karşılandı. Kuran-ı Kerim okunması ve edilen duanın ardından Kılıçdaroğlu aile ile bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı. Kılıçdaroğlu, Denizli ziyaretinin ardından özel uçakla ilden ayrıldı. 

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