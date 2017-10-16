Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal açıklaması

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kendisiyle az önce görüştüm, bilinci yerinde. Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin. Deniz Bey sağlıklı, sol ayağında ve sol tarafında bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte hekimler uyardığı zaman sol ayağını ve elini oynatıyor. O da zaman içinde aşılmış olacak.

Sayın Başbakan erken saatlerde aradı, hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Baykal’ın ailesiyle de görüştük. Onlar da heyecanla sonucu bekliyorlar. Sayın cumhurbaşkanı da Deniz Bey'in ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Ben buradan bütün vatandaşlarıma gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur.



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