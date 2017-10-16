Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal açıklaması

    Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal açıklaması

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 12:11 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi altında olan Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

    İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    Kendisiyle az önce görüştüm, bilinci yerinde. Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin. Deniz Bey sağlıklı, sol ayağında ve sol tarafında bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte hekimler uyardığı zaman sol ayağını ve elini oynatıyor. O da zaman içinde aşılmış olacak.

    Sayın Başbakan erken saatlerde aradı, hem bilgi aldı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Baykal’ın ailesiyle de görüştük. Onlar da heyecanla sonucu bekliyorlar. Sayın cumhurbaşkanı da Deniz Bey'in ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Ben buradan bütün vatandaşlarıma gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur.

    Deniz Baykal yoğun bakıma kaldırıldıDeniz Baykal yoğun bakıma kaldırıldı


    .

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Deniz Baykal , hastane
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri