Kılıçdaroğlu'na: Yenilgiye doymadın mı?

HER GÜN BİR ŞEY YUMURTLUYOR

“Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor, diyor ki ‘Gelin şu seçimleri öne alalım.’ Ya be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? Şurada 14 ay var biraz daha oyalan. 3 günün beyliği yine beyliktir. Anamuhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Bey, yine bugün (dün) inciler döktürmüş. Diyor ki, ‘Başbakan dedi ki, ‘Kamyoncular hayatından memnun. Eğer memnunsanız gidin Binali Yıldırım’a oy verin.’ Kılıçdaroğlu bak, şunu aklına koy. Kamyoncuların da, mobilyacıların da, vatandaşın da derdi bizim derdimiz. Kamyoncuların derdi ile ilgilenmek istiyorsan, onlara de ki, ‘Elmadağ rampaları eskiden nasıldı, şimdi nasıl? İstanbul’dan Afyon’a kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz?’ Türkiye’de hayatından tek memnun olan adam Kılıçdaroğlu. Niye biliyor musunuz, dert yok, tasa yok, iktidar yok. Konuş babam konuş, her gün bir şey yumurtluyor. Yalanın da bir endazesi olur be kardeşim. Sırtında yumurta küfesi yok, bol keseden atıyor ama eğer millet buna itibar etseydi, 15 senedir bir santim ne uzuyor, ne kısalıyor. Yerinde sayıyor.



HUKUKU KATLETTİLER

(ABD’de Hakan Atilla davası) Amerika’da evlere şenlik bir dava, sonucu belli. FETÖ’cülerin adeta esiri olmuş yargıçların verdiği kararlarla bir dava görülüyor. Adam sanık diye içeriye alınıyor, mahkeme salonuna gelmeden tanık yapılıyor. ‘Sen temize çıktın. Yalan söyle söyleyebildiğin kadar, Türkiye hükümetini suçla, Başbakanı, Cumhurbaşkanı’nı, önüne kim geliyorsa suçla, ondan sonra senin hayatın garanti’ diyorlar. Yetmedi bankanın genel müdür yardımcısını suçlu sandalyesine oturtuyorlar. Hakan Atilla üzerinden Türkiye’yi mahkûm etmeye çalışıyorlar. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmişlerdir.

ŞİMDİ DE İRAN’A KANCA

Bazı ülkeler var rahat durmuyorlar. Şimdi de İran’a kancayı takmaya çalışıyorlar. Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran’ın istikrarı, huzuru önemlidir.”