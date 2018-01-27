'Kılıçdaroğlu'na sorarsan 'Lozan'da kazandığımızı söyler... Adaları siz verdiniz siz'

“Siz burada bu inancınızla, bu direncinizle dururken, bilesiniz ki sizden aldığı heyecanla benim Mehmet'im de aynen Afrin'de yoluna devam ediyor. Bugün itibarıyla 394 terörist etkisiz hale getirildi. Bu verdiğim rakam, sabah rakamıdır. Ondan sonra kaça yükseldi onu henüz almış değilim. Bizim de ÖSO ve askerimiz olmak üzere toplamda 20 şehidimiz var. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. "



Askerlere "Mehmetçik, sizler dualarımızdasınız" dediklerini aktaran ve Mehmetçiğin yalnız olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Bizler Ankara'dan diplomasiyi yürütüyoruz. Biz Rusya ile ABD ile dün İngiltere ile Avrupa'nın değişik ülkeleriyle, hepsiyle bu görüşmeleri yapıyoruz. Uluslararası camiada kendinizi anlatmazsanız, tarihte olduğu gibi meydanda kazanır, masada kaybedersiniz. Lozan böyle olmadı mı? Oldu. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de, milletime de bunları o belgelerle anlatacağız. Görecekler kim nerede neyi vermiş."



Teröristlerin yanındakilerin kim olduğunun bilindiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Şu anda ana muhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Kaldı ki işte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. O ÖSO ki şu anda benim Mehmet'imle beraber arazide. Peki siz kimle berabersiniz? Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı? Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız. "