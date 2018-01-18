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    Kılıçdaroğlu'na ikinci rakip: 'Köprüden önce son çıkış' deyip aday olacak

    Aysel ALP/ANKARA
    18.01.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    CHP Kurultayı için geri sayım başlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip sayısı iki oldu. Ümit Kocasakal’ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

    Pazartesi günü Ankara’da saat 12.00’de adaylığını ilan edecek olan Muharrem İnce, Hürriyet’e “Ortak iyiyi bulmak için aday olacağım. Ülkemin ve partimin gidişatından kaygı duyuyorum. Bunun için adayım. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi, köprüden önceki son çıkış” dedi.

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    36. CHP Kurultayı, 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için en az 185 delegenin imzası gerekiyor.

     

     

     

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    Etiketler: kılıçdaroğlu
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