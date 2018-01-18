Kılıçdaroğlu'na ikinci rakip: 'Köprüden önce son çıkış' deyip aday olacak

Pazartesi günü Ankara’da saat 12.00’de adaylığını ilan edecek olan Muharrem İnce, Hürriyet’e “Ortak iyiyi bulmak için aday olacağım. Ülkemin ve partimin gidişatından kaygı duyuyorum. Bunun için adayım. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi, köprüden önceki son çıkış” dedi.
185 İMZAYI BULAMAYAN ADAY OLAMIYOR
36. CHP Kurultayı, 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için en az 185 delegenin imzası gerekiyor.
Son dakika!... Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR