Kılıçdaroğlu'na: Gel ittifaka katıl

HAKLIYIZ, GÜÇLÜYÜZ

“(Zeytin Dalı harekâtı) O kahramanlarımız bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirmek için oradalar. Harekâtı karalamaya çalışanlar var ama biz haklıyız, onun için güçlüyüz. Sonuna kadar da bu yolda devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın, hiçbir devlet yanı başında ur gibi büyüyen terör örgütü varsa, ona göz yumamaz. Bu doğrudan Türkiye için tehdittir. Sadece terör odaklı bir harekât yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. DEAŞ, PYD, PKK adı ne olursa olsun, orada bölge insanına zulmeden terör örgütlerinden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu harekât devam edecek. Oralar da Fırat Kalkanı bölgesi gibi terörden temizlenecek. Ülkemizde misafir ettiğimizi Suriyeliler gidip oraya yerleşecekler. Bölgede huzur olacak.



(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na) PKK'nın dostlarıyla aynı dili kullanan, içeride de siyasetçilerimiz var. Onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor. Halleri ortada, bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. 'Delikli demir tüfeği bile yapamıyoruz' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağ’da mı kaldın? Türkiye İHA'sını, SİHA'sını, tankını, helikopterini de yapıyor, uyan artık uyan. Millilik, yerlilik lafla olmaz. FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. PKK-PYD ağzıyla konuşmakla olmaz. Önce partindeki 'PYD terör örgütü değildir' diyenlere bak. De ki; 'Siz milli, yerli değilsiniz. Teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz.’ Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset. Milli ve yerli olmaktan söz etmek istiyorsan, gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin sinesinde sana da yer var. Size de yer var.



'ÖNCE DÜNYAYA HESABINI VERİN'

Yaptıkları açıklamalar, çocuk yaşta gençleri kandırıp, ellerine zorla silah veren terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. ÖSO, ülkesindeki zulme boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşan bir ordudur. Mehmetçikle kol kola, omuz omuza sahada teröristleri etkisiz hale getiriyorlar. 'Sivillere zarar veriyor' diye çatlak sesler var. Sivillere zarar verme meselesine girersen, bunun altından kalkamazlar. Afganistan'a bakın, Yemen'e bakın, Afrika ülkelerine bakın. Önce siz hesabını dünyaya verin. Türk askeri kılı kırk yarıyor. Bir sivilin canına zarar gelmesin diye titiz çalışıyor, ama siviller konusunda hassas olanlar, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Kilis'e düşen 110 tane roketi, ölen sivilleri, yaralanan sivilleri nedense bir türlü akıllarına getiremiyor. Kimse Türkiye'yi, Suriye'yi parselleyenlerle karıştırmasın. Türkiye mazlumların hamisi, zalimlerin de karşısındadır.”