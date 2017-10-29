Kılıçdaroğlu’na erken seçim yanıtı

Erdoğan şunları söyledi:

ANA MUHALEFET ADETA BOŞ

“Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Bu süreçte en büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye’nin anamuhalefet gibi demokrasilerde çok önemli görevler üstlenen bir makamının adeta boş durumda olmasıdır.

TUTTURDU ERKEN SEÇİM

Bu ara hiçbir şey bulamadı, düşündüler ne yapsak, tutturdu erken seçim diyor. Hey Allahım yarabbim. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran’da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun ya.

Önce erken seçim için hodri meydan dedi, çok kabadayıdır biliyorsunuz. ‘Demokrasinin namusunu korumak için bunu yapıyoruz’ dedi. Allah Allah, ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu. Önce namus kavramını öğren de meydana öyle çık. Ağızları açıldığı zaman bizim ahlak değerlerimize tamamen ters özelliklerle ortaya çıkıyorlar.

OLSA OLSA DARBE ŞAKŞAKÇISI OLUR

Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesi bakıyoruz. Karşımıza çıkan manzara ne biliyor musunuz? 2009’da İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş, kaybetmiş. 2016 yılında 15 Temmuz gecesi darbecilerle açılan yollardan bir yerlere saklandı, neticeyi bekledi ve orada da kaybetti. Bu şahıs demokratlıktan bahsediyor. Senden demokrat olmaz, senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur, başka bir şey olmaz.

SEÇİM DESEK KAÇACAK DELİK ARAR

Ülkesine ve milletine karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyen bu zatın aklına geldikçe erken seçim demesinin sadece laftan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi biz desek ki ‘Haydi seçime gidelim’, inanın bana kaçacak delik arar.

BAŞKANLARDAN SANA NE, NEDEN RAHATSIZSIN

Bak Kılıçdaroğlu, adamlarına da söyle, AK Parti’nin kendi bünyesinde eğer belediye başkanlarıyla ilgili gayet güzel bir şekilde bazı yerlerde bazı değişimleri siyasi olarak yapıyorsak, bu senin anlamayacağın, bilmeyeceğin bir iştir. Bu AK Parti’nin yaklaşık 800 belediye başkanlarından yüzde 1’ini bile bulmayan bir tasarruftur. Sana ne, sen neden rahatsız oluyorsun.”

‘BÜYÜK DEVRİMİN İŞARETLERİ’

"TÜRK milletinin yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkânlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Milletimiz, kafasında oluşturulan suni duvarları da, ayaklarına zoraki geçirilen prangaları da hamdolsun söküp atmıştır. Tıpkı 15 Temmuz zaferi gibi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş de işte bu büyük devrimin işaretlerinden biridir.Türkiye’nin bu dirilişinden, bu yükselişinden rahatsız olanlar terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana ve ateşe bulayanlar, iş bizim vatandaşlarımızın güvenliğine geldiğinde bir anda kavramları, tanımları, sınırları değiştiriyorlar. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor. İnsan hakları, hukuk onlarda başka bizde başka tanımlanıyor."

YILDIRIM: ŞER TEZGÂHINI BOZDUK

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Konya’daki açılış töreninde şöyle konuştu: “Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi. Bu kutlu yürüyüş, bu gelenek Konya’ya çok şey borçludur. Her zaman yanımızda oldunuz. 16 Nisan halk oylamasında da Konya yüzde 73 destekle güçlü bir şekilde evet dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemine evet dediniz. Yine Cumhurbaşkanımızın seçiminde yüzde 75 destekle rekor bir oy verdiniz. Allah sizden razı olsun. Konya 15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak FETÖ kalleşine karşı büyük bir imanla kadın, erkek, genç, yaşlı meydana indiniz. Demokrasi nöbetlerinde Türk milleti kabul etmez zilleti dediniz. Bir olduk, beraber olduk, FETÖ’cü hainlerin, onun arkasındaki şer odaklarının da tezgahını bozduk.”