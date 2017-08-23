'Kılıçdaroğlu'na dokunun da görelim'

HODRİ MEYDAN

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin liderine, kendi kirli medyasında operasyonel bir haber yaparak, şantaj yaparak, 'Acaba nasıl sindirebilirim? Önümüzdeki günlerde demokrasi, hukuk, adalet arayışı konusundaki taleplerini nasıl sindirebilirim?’ tehdidine CHP’nin boyun eğmesi mümkün değildir. Yüreğiniz yetiyorsa hodri meydan. Kılıçdaroğlu orada. Dokunun da görelim. Ana muhalefet liderine dokunabilecek bir güç daha doğmadı. Onun için bu tehditlerle, şantajlarla, raconlarla memleketi yönetmek mümkün değil. Gelin ortak aklı egemen kılalım. Bunu defalarca söyledik. Sayın Genel Başkanımız da söyledi. İç ve dış politika konusunda yapılması gereken ne varsa ana muhalefet olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu söylememize rağmen, ne yazık ki içeride ve dışarıda mafyatik tehditlerle insanları sindirmeye çalışıyorlar. Bu tehditleri hiç ciddiye almıyoruz."



