Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sen de katıl

“Kılıçdaroğlu kongrede konuşuyor. Diyor ki, ‘eğitimimiz milli olacak’, ‘Afrin harekâtı milli olacak’, ‘Ordumuz milli olacak’. Bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti’ye bak. Milli ittifak var. Buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin’de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur. Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Millilik ay yıldızlı bayrağımızı Hakkâri’de dalgalandırmakla olur.



MİLLET TAM DESTEK VERİYOR

Zeytin Dalı harekâtına millet tam destek veriyor. Bu harekât büyük bir başarıyla devam ediyor. Ne olduğunu anlamak istemeyenler, kara propaganda yaparak maalesef algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı harekâtı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekâtıdır. Zulüm altında inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmenlerin bu zulümden kurtarılma harekâtıdır.”