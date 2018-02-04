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    Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sen de katıl

    Özgür ALTUNCU / TEKİRDAĞ
    04.02.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Tekirdağ ve Balıkesir’de partisinin olağan il kongresine katıldı. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongredeki sözlerini eleştirerek şunları söyledi:

    “Kılıçdaroğlu kongrede konuşuyor. Diyor ki, ‘eğitimimiz milli olacak’, ‘Afrin harekâtı milli olacak’, ‘Ordumuz milli olacak’. Bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti’ye bak. Milli ittifak var. Buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin’de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur. Millilik hudutlarımızda oluşturulan terör devletine geçit vermemekle olur. Millilik ay yıldızlı bayrağımızı Hakkâri’de dalgalandırmakla olur.

    MİLLET TAM DESTEK VERİYOR
    Zeytin Dalı harekâtına millet tam destek veriyor. Bu harekât büyük bir başarıyla devam ediyor. Ne olduğunu anlamak istemeyenler, kara propaganda yaparak maalesef algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı harekâtı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekâtıdır. Zulüm altında inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmenlerin bu zulümden kurtarılma harekâtıdır.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri , son dakika
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