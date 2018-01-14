Kılıçdaroğlu'na: Ağzımı açtırma

“(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Her ne kadar laftan anlamasa da biz vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesi için bazı hususlara kısa kısa değinmenin yararı olduğunu düşünüyoruz. Yalan gani. Yetişmenin imkânı yok. 15 yıldır 25 bin bölünmüş yol yaptık onlar bile bu yalanların gerisinde kalıyor. ‘Benim sözüm var, adaları geri alacağım’ diyor. ‘Adalar bizim mi? Yunanistan’ın mı?’ diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de o zaman bu adaları teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak konuştum mu altından kalkamazsın. Evvelsi gün de gelmişler, uçak maketi açmışlar; onların açacağı makettir. Onlar ancak oyuncaklar yapabilirler oyuncaklarla da oynamaktan başka hiçbir iş yapamazlar. Geçti Bor’un pazarı Kılıçdaroğlu sür eşeğini Niğde’ye.



KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Türkiye’nin güçlü olmasından başka çaremiz yok. Bizim siyasetimizin rotası dostluktur. Suriye’deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalist güçler kanın gözyaşının son bulmasını istemiyor. Biz ise acı ve gözyaşının son bulması için mücadele ediyoruz. Türkiye’nin güney sınırlarından ülkemize, insanımıza yapılan saldırı ve tacizlerin elbette karşılıksız kalmayacağını cümle alem bilmelidir. Misli ile karşılığını alacaktır. Politikamız esas itibari ile dostlukları arttırma üzerinedir.”



MHP VE BBP BAŞKANLARI KATILDI

AK Parti’nin kongresine katılanlar anons edilirken, MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Bünyamin Karataş’ın da salonda olduğu bildirildi. MHP’li İl Başkanı Güngör ismi anons edildiğinde ayağa kalkarak bozkurt işareti yaparken, salondan da büyük alkış aldı. Niğde’deki kongreye 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı.



