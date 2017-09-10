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    Kılıçdaroğlu: “Yürümek varsa yürümek kavga varsa kavga” 

    Sedat CENİKLİ/ANKARA
    10.09.2017 - 21:37 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 21:37

    CHP’li Çankaya Belediyesi tarafından yapılan ve İsmet İnönü’nün adının verildiği parkın açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hak, hukuk, adalet” tezahüratı yapan vatandaşlara, “Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte getireceğiz” dedi.

    Parkın ve park içindeki Lozan Anıtı’nın açılış kurdelasını, İnönü’nün torunu CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve partililerle birlikte kesen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    “Asla umutsuzluğa kapılmayın, asla. Buna hakkınız yok. Biz haklıyız, haklı olduğumuz için kazanacağız. Dünyanın bütün toplumlarında, haklı olanlara  bakın kazanmışlardır. Size şu sözü veriyorum. Umutsuzluğa kapılmamanız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Demokrasi, yargının bağımsızlığı, kadın-erkek eşitliği, düşünceyi özgürce açıklama, üniversitelerin özgürce konuştuğu bir ülke mücadelesi vereceğiz. 

    SONUNA KADAR KAVGA EDECEĞİZ 

    Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz. Hak, hukuk ve adaleti bu cennet ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti  hep birlikte getireceğiz.”

    Etiketler: Kılıçdaroğlu , CHP , Çankaya
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