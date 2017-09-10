Kılıçdaroğlu: “Yürümek varsa yürümek kavga varsa kavga” 

Parkın ve park içindeki Lozan Anıtı’nın açılış kurdelasını, İnönü’nün torunu CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve partililerle birlikte kesen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Asla umutsuzluğa kapılmayın, asla. Buna hakkınız yok. Biz haklıyız, haklı olduğumuz için kazanacağız. Dünyanın bütün toplumlarında, haklı olanlara bakın kazanmışlardır. Size şu sözü veriyorum. Umutsuzluğa kapılmamanız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağım. Demokrasi, yargının bağımsızlığı, kadın-erkek eşitliği, düşünceyi özgürce açıklama, üniversitelerin özgürce konuştuğu bir ülke mücadelesi vereceğiz.

SONUNA KADAR KAVGA EDECEĞİZ

Bunun için yürümek varsa yürümek, kavga varsa sonuna kadar kavga edeceğiz. Hak, hukuk ve adaleti bu cennet ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte getireceğiz.”