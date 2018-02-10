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    Kılıçdaroğlu ve yeni PM üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

    DHA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
    10.02.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36’ıncı Olağan Kurultay’da seçilen yeni Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle önce Anıtkabir’i ziyaret etti ardından bir araya geldi.

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    • CHP PM üyeleri Anıtkabirde
    • CHP PM üyeleri Anıtkabirde
    • CHP PM üyeleri Anıtkabirde
    • CHP PM üyeleri Anıtkabirde

    CHP’de yeni oluşan PM tüzük gereği bugün toplantıya çağrıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde yeni seçilen PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

    Ardından Anıtkabir özel defterin imzalayan Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
    "Sayın Genel Başkanım, Aziz Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36’ncı Olağan Kurultayında seçilen yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle huzurundayız. Partimizin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nden günümüze fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor, demokrasi mücadelemize güç ve cesaret veriyor. Devrimlerinin savunucusu olarak bizler ülkemize tam demokrasiyi, eksiksiz bir adaleti ve tüm vatandaşlarımızı kuşatan huzuru hakim kılmakta kararlıyız. Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 36’ncı Olağan Kurultayı’nda delegelerimizin özgür iradesi ile seçilmiş yeni yönetim kadroları olarak bizler, aziz hatıran önünde saygı ile eğiliyoruz."

    Kılıçdaroğlu ve yeni PM üyeleri Anıtkabiri ziyaret ettiKılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu buradaki programın ardından PM toplantısına başkanlık etmek için genel merkeze geçti.

    Etiketler: CHP , Anıtkabir , Kılıçdaroğlu , Parti Meclisi , son dakika
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