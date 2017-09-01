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    Kılıçdaroğlu: Umarım kavgalar olmaz, insanlar birbirlerini üzmezler

    Yüksel KOÇ -Mehmet İlkay Özer / İSTANBUL, (DHA)
    01.09.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 13:23

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da. Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etmek için bugün öğle saatlerinde Maltepe’ye geldi.

    Cezaevine gitmeden önce Büyükbakkalköy Mahallesi’nde bir kahvehaneye uğrayan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Kemal Kılıçdaoğlu, "Bayramlar bizim tasada ve kıvançta beraber olduğumuz günlerdir. Bütün vatandaşlarımıza güzel, huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, insanlar birbirlerini üzmezler. Türkiye’de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim" dedi.

    Esnafı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri Mahmut Tanal, Bihlun Tamaylıgil, Barış Yarkadaş ile birlikte Berberoğlu’nu ziyaret etmek için Maltepe Cezaevi’ne gitti.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , Maltepe
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