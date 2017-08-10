Kılıçdaroğlu: Takipçisi olacağım

"Eğer dünyada 1 numaraysak, yani fındık konusunda söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa fındık fiyatını da önce Türkiye açıklaması lazım. Geçen yıl 13 liraydı. Şimdi fiyat 8 liraya kadar düştü. Eğer 1 kilo fındığın maliyeti 7 liraysa ve bugün fiyat 8 liraya düştüyse o fındık üreticisini ranta teslim etmek demektir. Fındık üreticisini ölüme terk etmektir. Size sözüm söz. Sizin sorunlarınızın takipçisi olacağım. Her aşamada ben de olacağım, parlamentoda milletvekili arkadaşlarım da olacak."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Fındık üreticisinin başka gelir kaynağı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek gelir kaynağı. Onunla geçimini sağlıyor, onunla çocuğunu okutuyor. Onunla da sosyal güvencesini sağlıyor. Dolayısıyla bu bir nimettir ve bu nimetin hakkının verilmesi gerekir. Siz nasıl bu işin takipçisiyseniz ben de bu işin takipçisi olacağım. Benim birinci ricam hükümetten; Sen, ben kavgamızı unutalım. Vatandaşın derdi var. Buradaki vatandaşın derdi, ’Bu fındığa kaç lira fiyat vereceksin bir an önce açıkla, beni kurda kuşa teslim etme.’ Sizin kurda kuşa teslim edilmemeniz lazım. Çoluğunuz var çocuğunuz var. Kimseye muhtaç edilmemeniz gerekiyor. Alın teriyle üretiyorsunuz alın teriyle kazanıyorsunuz." .

Kılıçdaroğlu, fındık işçilerinin de derdi olduğunu, onların da sorunlarının çözülmesi gerektiğini, ancak önce fındık üreticisinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

FINDIK PROTESTOSU

Kılıçdaroğlu’nun konuşması ardından bir genç lokalin arka tarafında bir çuval fındığı yere döküp benzin dökerek ateşe verdi. Jandarma müdahale ederek ismi açıklanmayan genci uzaklaştırdı. Çevredeki üreticiler de alkışlarla tepkiyi destekledi. Genç üreticinin tepkisini Kılıçdaroğlu görmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.