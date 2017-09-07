Kılıçdaroğlu: Siz rahatsız olun diye söylüyoruz

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:



Çocukların yeteneklerini eğitimle köreltiyoruz. Çocukları yanlış eğitiyoruz. Çünkü eğitim politikalarını işin uzmanı belirlemiyor.



Adı milli olan bakanlıkta gayrı milli eğitim yapılırsa olmaz. Kendi tarihine saygı duyması lazım.



Eğitimin önemini kavrayan cumhuriyeti kuranlardır. “Cumhuriyetin kuruluş değerlerine dönmemiz gerekir” dememiz temelinde yatan da budur.



Şunu söylüyorlar: Siz terör örgütüyle aynı dili konuşuyorsunuz…



Sanki milli eğitim bakanlığını FETÖ terör örgütüne biz teslim ettik. Daha düne kadar bakanlık FETÖ’nün elindeydi.



Onlar ne istediyse verdiler. Kendileri itiraf etti bunu. Okul istediler okul verdiler. Öğretmen istediler öğretmen verdiler. Arsa istediler arsa verdiler. İhale istediler ihale verdiler. Üniversite istediler üniversite verdiler.



Peki Allah aşkına söyleyin devlet okullarında çalışan öğretmen ne istedi de ne verdiler… Ne istediyse hiçbir şeyi vermediler.



Paralel eğitim sistemi kurdular. Biz bunu dile getirince rahatsız oluyorlar. Siz rahatsız olun diye bunları söylüyoruz zaten. Milli eğitim bakanlığını terör örgütüne teslim eden hükümete ne diyeceksiniz?



Eğitimi terör örgütüne teslim ettiler. Hala sorun tam çözülmüş değil.



Biz çocuklarımızın çağdaş bilimsel eğitim almasını istiyoruz. Onların ufuklarının açılmasını istiyoruz.



Eğitim bir siyasal partiye militan yetiştirme yeri değildir. Öyle olursa kaybeden Türkiye olur. Aynı gemideyiz. Hepimiz kaybederiz. 100 yıl sonrasını düşünmek ve ona göre politikalar oluşturmak zorundayız.