Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kılıçdaroğlu silahlı İHA iddiası hakkında ilk kez konuştu

    Kılıçdaroğlu silahlı İHA iddiası hakkında ilk kez konuştu

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 21:19 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 21:25

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı İHA iddiası hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek, "Olayın aydınlatılması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos töreninde çekilen fotoğrafı nedeniyle eleştirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a da sahip çıktı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Silahlı insansız hava aracıyla siviller vuruldu" açıklamasıyla başlayan tartışma hakkında ilk kez konuştu.

    NTV’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, olayın aydınlatılması gerektiğini söyleyerek, "Bizim isteğimiz şu, bunu Sezgin Tanrıkulu üzerinden özel suçlama alanı yapmadan, olayın sağlıklı ve sağduyulu aydınlatılması. Biz de onu istiyoruz. Aydınlatılsın, teröristse çıkarlar belgesini koyarlar" diye konuştu.

    Beştepe'deki 30 Ağustos Tebrigat Töreni’nde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıktıktan sonra çekilen fotoğrafı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Arslan'a haksızlık edildiğini ifade ederek, "Ben o görüntüyü izledim. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o görüntülerde uzun süreli eğilmesi söz konusu değil. O nedenle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı radikal bir dille eleştirmek haksızlık olur" şeklinde konuştu.

    CHP lideri, "adalet yürüyüşü" ve "adalet kurultayı" için "sözde" ifadesini kullanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü de sert sözlerle eleştirerek, "Siyasette açıkça taraf olduğunu ifade etti. Artık onu iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü olarak görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda adım atacağız" dedi.

    Kılıçdaroğlu, 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ile ittifak yapacakları iddiasını reddetti.

    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yapacağı bağımsızlık referandumu konusunda ise Kılıçdaroğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Referandumu doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , İHA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri