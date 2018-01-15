Kılıçdaroğlu: Sıkıyönetimlerle ne yapılıyorsa KHK'larla aynı şey yapılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "OHAL’de yeter” Forumu’nun açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Milletvekilleri niçin hapisteler? Onları yargılayabilirsiniz ama niçin tutuklu yargılanıyorlar? Gazeteciler, akademisyenler hapiste. Adalete erişim hakları büyük oranda ellerinden alındı. Geçmişte sıkıyönetim kararlarıyla neler yapılıyorsa bugün de KHK’larla aynı şey yapılıyor.

Halkın 15 Temmuz’u belli, meydanlara çıkması, parlamentoda milletvekillerinin görev yapması. Ama bir de 15 Temmuz’u fırsata çevirip 20 Temmuz’da darbe yapanların 15 Temmuz’u var.

Her darbe kendi hukukunu yaratır. 20 Temmuz darbesi de kendi kurallarını yaratıyor. Geçmişte darbe yapanlar kendi geleceklerini güvence altına alıyorlardı. 20 Temmuz darbesini yapanlar sadece kendi geleceklerini değil kendileri gibi düşünenlerin de geleceklerini güvence altına alacak düzenlemeler yapıyorlar. Akıl alır gibi değil.