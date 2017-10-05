Kılıçdaroğlu oğlunun yemin töreni için Sivas'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan ile birlikte karayolu ile bu akşam Sivas’a geldi. Kılıçdaroğlu'nu Sivas-Ankara karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği önünde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve partililer karşıladı. Burada partililer ile tokalaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçirmek üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Misafirhanesi'ne geçti.

Kılıçdaroğlu, yarın 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katılacak.