Kılıçdaroğlu: Oğlumla gurur duyuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun vatani görevini yaptığı Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda dün yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninin yapılacağı askeri bölgede sabahtan itibaren alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğulları Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan ve partililer birlikte tören alanına geldi. Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanvekili Erdal Karaca ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan da katıldı.

ANNE KILIÇDAROĞLU AĞLADI

Saat 10.00'da başlayan törende acemi eğitimlerini tamamlayan askerler gruplar halinde yemin etti. ‘368’inci Kısa Dönem Er' olarak vatani görevini yapan Kerem Kılıçdaroğlu da ikinci grupla birlikte tören alanına geldi. Geçiş töreni esnasında Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağladığı görüldü. Üzerinde bayrak ve silah olan masaya el koyan Kerem Kılıçdaroğlu, diğer askerlerle birlikte yemin etti. Yaklaşık 1 saat süren törene katılan binlerce asker yakını da heyecanlı anlar yaşadı.

İNŞALLAH HUZUR İÇİNDE DÖNERLER

Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söyledi: "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi, askerliğini yapıyor, inşallah evine huzur içinde döner." Selvi Kılıçdaroğlu da eşiyle aynı dilekleri taşıdığını belirterek, "İnşallah sağ salim döner. Tüm diğer ailelerimizin çocukları gibi" diye konuştu.