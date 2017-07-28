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    'Kılıçdaroğlu Nobel'e aday gösterildi'

    Rifat BAŞARAN
    28 Temmuz 2017 - 21:47Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 22:27

    CHP İstanbul milletvekili Gürsel tekin, bugün katıldığı bir televizyon programında bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Adalet Yürüyüşü nedeniyle Nobel ödülüne aday gösterdiğini söyledi.

    CHP milletvekili Gürsel Tekin, Cem TV'de katıldığı bir programda bazı STK'ların Kemal Kılıçdaroğlu'nu Adalet Yürüyüşü ile demokrasi, hukuka ve barışa sahip çıktığı için Nobel'e aday gösterdiğini söyledi.  

     

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    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Gürsel Tekin , Adalet Yürüyüşü
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