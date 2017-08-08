Kılıçdaroğlu: 'Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

İstanbul'un kimliği, görkemli tarihi yok olmuştur, ranta yenik düşmüştür. Nefes almak istiyorsanız CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gideceksiniz.

Niçin İstanbullular hafta sonu CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere akın ediyorlar? Eskişehir çölde vaha gibi yemyeşil bir cumhuriyet kenti oldu.

Kalktılar belediye başkanlarımıza saldırdılar ama halk sahip çıktı. Şehri rantiyeye teslim edenlere böyle bir saldırı yoktur. Rantla mücadele edenler için böyle bir risk vardır.

Kentin ortasına acımasızca gökdelenler dikeceksiniz. Sonra da kalkıp 'Bu gökdelenleri kim yaptı' diyeceksiniz.

Bu ülkede adaletin gerçekleşmesi lazım. Huzur istiyorsak adaletin olması lazım.

Adalet bir erdem içerir. Arapçası fazilettir. Erdemli olmak bilgili olmak demektir. Erdemli olmak kişiye, topluma saygılı olmak demektir. O nedenle devleti yönetenler erdemli olmalı. Devlet adamlarının hoşgörülü olması lazım. Devlet adamlarının öfke ve kin nöbetine tutulmaması lazım. Devlet adamlarının devleti liyakata dayalı yönetmesi lazım.

"BU CESARETİ SEN VERDİN ONA SEN"

AKP eski MKYK üyesi çıktı. 'Yeni bir devlet kuruluyor. Kurucusu da partimin genel başkanı' dedi. Densiz bir kişi. Ahlaksız bir kişi. Tarihine saygı duymayan bir kişi. Siz Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyet Devleti saraylarda ve diz çökülerek mi kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti acıyla, kanla, göz yaşıyla kuruldu. Kabahat onda değil, ona söyletende. Partisinin genel başkanı çıksın konuşsun bakalım, o ne diyor. Sen bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Bu cesareti sen verdin ona sen. Bunun bir de danışmanı vardı. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor dedi. Ona da bir şey yapılmadı.

Cumhuriyet hak, hukuk ve adalet üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet'in kuruluşuna laf edenler Osmanlı'nın batışına tek laf etmediler. Sorun şu. Bu zihniyete sahip kişilerin tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkmasıdır. Bu kişilerin kulağından tutup kapının önüne koyamıyorlar. Serv Anlaşması'na tek laf eden yok ama Lozan'a gelince...

Serv Anlaşması o kadar ağır hükümler içeriyor ki... İzmir'i Yunan egemenliğine vereceğiz diyorlar. Savaş gemisi alamazsın diyorlar. Bu anlaşmayı tanımayan bir kişi var. O da Mustafa Kemal Atatürk.

Suskun olanlar da aynı ihanet içindedir. Merak ediyorum. Cumhuriyet savcıları nerdesiniz siz? Bizim ağzımızdan laf çıksa hemen fezleke hazırlanır. Adam Cumhuriyet'in yıkılmasından bahsediyor, çıt yok. Osmanlı'nın son dönemlerini yaşamaya başladık şimdi.

Osmanlı, eğitim sistemi felç olduğu için battı. Bugün de hiçbir anne baba bu eğitim sisteminden memnun değil. Bizim ailelerimizle açıkla alay ediliyor. Sadece eğitim sistemimi böyleydi.

O parti seni hangi gerekçeyle içinde tutuyor. O partinin genel başkanına sesleniyorum. Sahip çıkıyorsan çık adam gibi sahip çıkıyorum de. Sahip çıkmıyorsan kapının önüne koy.