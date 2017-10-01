Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanı özür diledi...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi.



Resepsiyona katılan ve burada kısa bir süre kalan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Meclisin yeni yasama yılı açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Meclis Başkanı Kahraman'ın odasında bir araya geldiğinin hatırlatıması üzerine Kılıçdaroğlu, kendilerinin cephesinde bir iletişim kopukluğu olmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, resepsiyona gelişinde Kahraman ile ayaküstü sohbet ettiğinin hatırlatılmasına karşılık, "Kopukluk olduğunu söyledi. Özür diledi. Bizim cephede kopukluk yok." dedi.



Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Irak ile ilgili; 'Geri adım atılırsa oradaki kardeşlerimize sahip çıkarız' yönünde mesajları vardı. Bu ilk ılımlı mesaj olarak algılandı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Geri adım atılırsa bir sorun yok zaten." diye konuştu.