Kılıçdaroğlu konuşurken dikkat çekmişti... Hikayesi ortaya çıktı

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, tapu dağıtım töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir maket hediye etti.

Öz hediyeyi verirken hikayesini de şu şekilde anlattı:

“Çin’de ilkokulların kapısına asılı olan, ‘her gün biraz daha geliş’ sloganının tutmadığını gören Hong Konglu bir sanatçı, monoton eğitimin iyileştirilmesine katkı amacıyla bir maket yapıyor. Sanatçı, siyasetçi, kültür adamlarına bunu giydiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergileniyor. Türkiye’de teklifi bana getirdiler. Ben de bir tema belirledim. Ekibimizle belirledik, aynısını yaptırdık. Bir anı olarak da size takdim etmek istiyorum.”





“KALBİMİZ AFRİN İÇİN ATIYOR”



Kılıçdaroğlu konuşmasında ise Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede kim adalet istiyorsa; görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun kim adalet istiyorsa sözüm söz bu can onun yanında olacaktır. Hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga, gerginlik istemiyoruz; her evde aş, iş olsun, herkes evinde huzur içinde yaşasın, her evde barış olsun istiyoruz. Niye kavga edelim? Hangi gerekçeyle kavga edelim. Geriyorlar ortamı, geriyorlar. Biz gerginlikten yana değiliz. Biz kendi ülkemizde hep beraber, birlikte, 80 milyon huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde ve hiçbir ülkede terör istemiyoruz. Ortadoğu'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Biran önce Ortadoğu'nun her tarafında barış, huzur olsun. Herkes ama herkes kardeşçe yaşasın, en büyük arzumuz budur" dedi.



"HER KURUŞUN HESABINI BU MİLLETE VERMEK NAMUS BORCUMDUR"



"Her vatandaşın hakkını ve hukukun sonuna kadar koruyacağız" Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün saraylarda oturanlar sarayı kaça yaptığını millete söylemiyorlar. Ama sözüm söz; her kuruşun hesabını bu millete vermek benim namus borcumdur, namus borcum. Benim onlardan bir farkım var; onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz. Kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz. Eğer her kuruşun hesabını verebiliyorsanız sizden daha değerli birisi yoktur. Bizim siyaset felsefemiz de, ahlak felsefemiz de, inanç felsefemiz de böyledir. Her kuruşun hesabını millete vermek." - Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul DHA