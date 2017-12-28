Kılıçdaroğlu: Kahraman ve AYM'ye görevini hatırlatın

CHP’de 2017 yılının son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda 695 ve 696 sayılı OHAL KHK’ları madde madde değerlendirildi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, KHK ile Yargıtay ve Danıştay’a yapılan atamaları ‘yargının ele geçirilmesi’ olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, darbe girişimindeki eylemler nedeniyle kamu görevlilerinden sonra sivillere de dokunulmazlık zırhı getirilmesine ilişkin KHK maddesini eleştirdi. CHP Lideri, bunun hem af hem de dokunulmazlık düzenlemesi olduğunu savundu.



SERT MUHALEFET

Kılıçdaroğlu, KHK’larla ilgili hem Anayasa Mahkemesi (AYM) hem de Meclis Başkanlığı’nı sorumlu tutarak, “AYM’ye en ağır eleştirileri yapmak görevimizdir. Toplumun duyacağı şekilde AYM’nin sorumluluklarını hatırlatarak eleştirilerimizi dile getireceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu Meclis açılınca milletvekillerine KHK’larla ilgili sert muhalefet yapmaları talimatı vererek, “OHAL KHK’ları parlamentonun yetkisini gasptır. Meclis Başkanı tek laf etmiyor. Meclis Başkanı’na sorumluluklarını hatırlatmalıyız” diye konuştu.



OHAL ÇALIŞTAYI

Toplantıda OHAL’in kaldırılması ve KHK’larla ilgili yapılması gerekenler de ele alındı. Bu konuda mitingler dahil pek çok eylem önerisi dile getirildi. Kılıçdaroğlu, OHAL ve KHK’lara tepki gösteren tek partinin CHP olmadığını belirterek, bütün muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca OHAL çalıştayları düzenlenerek, ‘Hayır’ bileşenlerinin de davet edileceği kaydedildi.