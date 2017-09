Kılıçdaroğlu'dan Enis Berberoğlu’na ziyaret

Enis Berberoğlu’nu ziyaretinden önce Maltepe Büyükbakkalköy’de semt kıraathanesinde vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti. Esnaf ile de bayramlaşan Kılıçdaroğlu, kendisi ile bayramlaşan çocuklara bayram harçlığı verdi.

Kılıçdaroğlu, “Toplumun her kesimine, bu güzel coğrafyada nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar bütün vatandaşlarımıza huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, umarım insanlar birbirlerini üzmezler, bir arada huzur içinde yaşarlar. Onların bayramını kutlamak, bayramları mübarek olsun demek insani, vicdani görevim. Türkiye’de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim” dedi.

ZİYARET 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Maltepe Cezaevine giden Kılıçdaroğlu tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile 1 saat 15 dakika görüştü. Kılıçdaroğlu’na, CHP genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık, milletvekilleri Bihlul Tamaylıgil, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel, Nihat Yeşil, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti. Oya Berberoğlu da Kılıçdaroğlu ve CHP’li heyet ile eşi Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

“BİR DEMOKRASİ AYIBI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Enis Berberoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Değerli basın mensupları, bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bütün vatandaşlarımın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Umarım huzur içinde hep birlikte bir bayram geçirmiş oluruz. Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettim. Üzüldüğüm nokta şu, hiç bir suçu olmayan bir kişinin adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis Bey, bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Enis bey seçilmiş bir milletvekili. Seçilen bir milletvekilinin hapse atılması milli iradenin hapse atılması demektir. Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyoruz. Bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye gerçek anlamda hakkın hukukun ve adaletin gelmesi için mücadele edeceğiz.

“YARGI BAĞIMSIZ DEĞİLSE O ÜLKEDE ADALET YOKTUR”

Hiç kimse suçsuz yere tutuklanmasın, gözaltına alınmasın, mahkum edilmesin. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını bunun için istiyoruz. Eğer yargı bir ülkede bağımsız ve tarafsız değilse, yargı belli makamlardan aldığı talimatla karar veriyorsa o ülkede adalet yoktur. O ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin teminatı bağımsız adalettir, bağımsız yargıdır. Geldiğimiz nokta maalesef farklı bir tabloyu Türkiye’nin önüne koymuş durumda. Biz burada tekrar ülkeyi yönetenlere seslenelim. Yargının bağımsızlığı üzerine biz ne kadar titiz davranıyorsak, bu konuda söylemlerimizi dile getiriyorsak, toplumun her kesiminin özellikle ülkeyi yönetenlerin de dikkate alması gerekir."

“ENİS’İN MORALİ ÇOK İYİ”

Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu ise “Merhaba hepinizin, herkesin tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İslam dininin derin manasına uygun vaziyette inşallah tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bugün normalde görüş günümdü zaten benim. Ama kapalıydı görüşüm. Sağ olsun Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve partinin girişimiyle onların bayram ziyaretine eklenmiş oldum. Çok güzel geçti. Enis’in morali çok iyi. Tüm herkese, hukuksuzluğa uğrayan herkese, bir an önce hukukun uygulanmasını, adaletin gelmesini, tarafsız, bağımsız bir yargının kurulmasını diliyorum. Hak hukuk adalet diyorum” dedi.