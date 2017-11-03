Kılıçdaroğlu: Dört yıl içinde terörü bitireceğim

Kılıçdaroğlu, Katı Atık Düzenli Depolama Bertaraf Tesisi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninin ardından, şehir merkezine gelerek, Doktor Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Daha sonra CHP Edirne İl Başkanlığı Binası'nın açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Edirne ile bütün Türkiye'nin onur ve gurur duyduğunu, çünkü Edirne'nin referandumda bir tarih yazdığını belirterek, "Edirne demokrasiden, bayraktan, vatandan, çok partili rejimden, demokratik parlamenter sistemden yana tavrını koydu. 'Tek adam rejimini, tek adamı istemiyorum' dedi. Edirne ile kim gurur duymaz." şeklinde konuştu.

CHP'lilerin Türkiye'de, tarihi sorumluluğu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkemize, çocuklarımıza, demokrasimize. bayrağımıza karşı sorumluluğumuz var. Biz, dedelerimizin bize miras olarak bıraktığı Türkiye'yi daha iyiye taşımak zorundayız. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, evlerinde, fabrikalarında insanlar huzur içinde gezmeli, refah içinde olmalı. Biz bunu yapabilirsek babalarımıza ve dedelerimize karşı sorumluluğu üstlenmiş vatandaşlar konumuna geliriz. Bizim sorumluluğumuz herkesten fazladır. CHP'li olmak zordur. Zor bir görevi üstlendik, zor bir görevi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.



'DÖRT YIL İÇİNDE TERÖRÜ BİTİRECEĞİM'

Kılıçdaroğlu, Edirnelilere, Türkiye'ye, 80 milyona verdiği bir söz olduğunu dile getirerek, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk dört yıl içinde Türkiye'de terörü bitireceğim. Diyorlar ki 'Nasıl bitireceksin?' Akılla, irfanla, birikimle, irfanla, insan sevgisiyle, demokrasiyle, özgürlük ile bitireceğiz. Bu ülkenin topraklarında terör değil, hamurunda, mayasında barış, kardeşlik olmalı. 'Nasıl bitireceksin?' Akılla, sevgiyle bitireceğiz, bütün insanları kucaklayarak bitireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bütün insanları terörden arındıracağız. Terörü hep birlikte lanetleyeceğiz ve teröre karşı ortak tavır sergileyeceğiz." dedi.



Ergene Nehri'ndeki sorunu iktidara geldiklerinde 3 yıl içinde çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bir yıl içinde de ülkedeki yurt sorununu sona erdireceklerini kaydetti. Edirnelilerin şanslı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerimiz var. Edirne Belediye Başkanımız halkın belediye başkanı pozisyonunda çalışıyor, üretiyor. Edirne'nin tarihi kimliğini koruyor, Edirne'ye daha fazla yeşil alan sağlıyor. Eski, tarihi binaları onarıyor ve onları halkın hizmetine sunuyor." ifadesini kullandı.



Bugün gerçekleştirdiği Edirne ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştuğunu, dertleştiğini, demokrasiyi konuştuğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "En son muhtarlarla beraberdik. Demokrasiyi onlarla birlikte konuşuk. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu kendilerine ifade ettim." şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu daha sonra CHP milletvekilleri ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile birlikte kurdele keserek CHP Edirne İl Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası yeni parti binasını gezen Kılıçdaroğlu'na CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezci, Edirnekari hediye etti.