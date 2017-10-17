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    Kılıçdaroğlu: Bunun adı kabile devletidir

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    17.10.2017 - 23:05 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kabile devleti değiliz” sözlerine, “Yasakların, yolsuzluğun ve 9 milyon yoksulun olduğu ülkede demokrasiden söz edilemez. Bunun adı kabile devletidir” sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

    BOZULMUŞ KARARIN TUTUKLULUĞU MU OLUR
    “Sayın Deniz Baykal hastanede yatıyor. Bütün dualarımız Sayın Baykal ile birlikte. Deniz Baykal bir kararlılığın, demokrasiye bağlılığın ismidir. Deniz Baykal, askeri darbe dönemlerinde bile hapse girerken demokrasiyi katıksız savunmuş bir liderdir.

    Enis Berberoğlu hakkındaki karar bozuldu, ama kendisi hâlâ hapiste. Bozulmuş kararın tutukluluğu olur mu? Bozulmuş karar, o zaman bunun tutukluluğu olmaması lazım. Yargıyı yeniden ayağa kaldırmak, onurunu korumak bizden çok yargının görevi. Adaletin olmadığı bir yerde devletin olmadığını biliyoruz. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) büyük görev düşüyor. AYM’nin AİHM kararı çıkmadan önce adaleti dağıtması lazım.

    ECEVİT TEPKİSİ: DUR ARKADAŞ ORADA
    ‘Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen’ diyen Ecevit’tir. Kıbrıs’ta soydaşlarımız katledilirken, tüm baskılara rağmen barışı sağlayan kişidir. Siz Ecevit’in yaşlılığını ve hastalığını istismar ederek dil uzatırsanız sana ‘dur arkadaş orada, önce sen ağzını bir yıka, ondan sonra Ecevit’e laf söyle’ deriz.

    ‘Türkiye Cumhuriyeti kabile devleti değil’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti zaten kabile devleti olmaz. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti’ni kabile devleti yapmak için özel olarak mücadele ediyorsun, biz yapma diye mücadele ediyoruz. İsrafa, görüntüye düşkün devlettir kabile devleti. Yasakların, yolsuzluğun ve 9 milyon yoksulun olduğu ülkede demokrasiden söz edilemez. Bunun adı kabile devletidir. Kabilenin reisi vardır. Reis talimat verir, herkes uyar.”

    Etiketler: CHP , Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
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