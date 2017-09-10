Kılıçdaroğlu: Bu çatının altında yer alan herkes...

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



Türkiye’de bakanlık yapmış birisinin ABD’de yolsuzluktan yargılanmasını içime sindiremiyorum.

Eğer bu ülkede kavgasız gürültüsüz yaşayacaksak birinci adımı adalettir. Çünkü adalet dünyadaki bütün inançların adalettir.

Adaletten yana olanları bizim çatımızın altına bekliyoruz.



Türkiye’nin en önemli sorunu terördür. Şu sözü verdim 4 yılda terör sorunun çözemesem siyaseti bırakacağım dedim.

Çiftçinin sorunu mu çözeceğiz. Emeklinin sorunu mu çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir.



Konya’dan küçük Hollanda’nın yıllık tarım ihracatı 85 milyar Euro. Türkiye’nin 5 katı. Nasıl oluyor bu? Saman ithal ediyoruz neden?

İnsan mı yok, toprak mı yok, su mu yok, güneş mi yok. Hepsi var daha fazla var. Neyimiz eksik? Eksik olan namuslu siyaset.



Bu partinin çatının altında yer alan herkes hangi noktada olursa olsun halkına hesap vermeyi onurlu bir görev kabul etmelidir.

80 milyona sesleniyorum. Artık kavgadan gerginlikten bıktık. Huzur istiyorsanız. Yeriniz bellidir. Adresiniz bellidir. Adresi gayet net söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi’dir.