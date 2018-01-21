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    Kılıçdaroğlu ‘Bizim Hikayemiz’i izledi

    Temel Elcivan/DHA
    21.01.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Wuppertal kentinde Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Avrupa’ya Türk iş gücü göçünün 56 yıllık öyküsü ‘Bizim Hikayemiz’ belgeselinin galasına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez verilen Nazım Hikmet Türk-Alman Dostluk Ödülü’nün de sahibi oldu.

    WUPPERTAL’de Günay Çapan’ın sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, Nazım Hikmetin’in 116. doğum günü de kutlandı. Salonun sahnesine Türk ve Alman bayrakları ile geçen yıl hayatını kaybeden Tarık Akan’ın ve Atatürk’ün resimleri asıldı. 7 bölümden oluşan ‘Bizim Hikayemiz’ belgeselinin ilk bölümünü salonda büyük bir kalabalıkla izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra bir konuşma yaptı.

    Kılıçdaroğlu ‘Bizim Hikayemiz’i izledi

    KADİM KÜLTÜRÜN PARÇASIYIZ
    Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde barış içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Farklı kültürlerimiz, inançlarımız, kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız olabilir. Ama bir arada, huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster Almanya’da, ister Hollanda’da, ister İngiltere’de, ister Amerika’da nerede olursak olalım, Anadolu’nun, kadim bir kültürün parçasıyız. Şu anda biz burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var” derken salondan büyük bir alkış seli koptu.

    Kılıçdaroğlu ‘Bizim Hikayemiz’i izledi

    ALLAH YARDIMCILARI OLSUN
    Sözlerine “Hiçbir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize, sadece ve sadece şimdilik, şu dileklerde bulunabiliriz. Allah onların yardımcısı olsun” diye devam ederken bu kez salonda protesto sesleri yükseldi ve bir kaç kişi yerinden kalkıp salon dışına doğru yürüdü. Konuşmasına ara vermeden devam eden Kılıçdaroğlu’na yeniden alkışlarla destek geldi.

    Kılıçdaroğlu ‘Bizim Hikayemiz’i izledi

    HASRET HEP YAŞADI, YAŞAYACAK
    CHP Lideri, “Hikayemiz olan ‘Bizim Hikayemiz’i izledik, birlikte duygulandık. Büyük acılarla Almanya’ya, Fransa’ya , Hollanda’ya, İngiltere’ye dünyanın dört bir yanına geldiniz. Umutlarınız, heyecanlarınız vardı. Tekrar Türkiye’ye dönmek üzere geldiniz ama birinci kuşak dönemedi, ikinci kuşak dönemedi, üçüncü kuşak zaten dönmek istemiyor. Ama hasret, ülke sevgisi hep yaşadı, hep yaşayacak. Bu belgeseli çeken bütün dostlara, özellikle sayın Özgentürk’e yürekten teşekkür ederim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

    Kılıçdaroğlu ‘Bizim Hikayemiz’i izledi

    NAZIM HİKMET ÖDÜLÜ
    Etkinlikte, Kemal Kılıçdaroğlu’na ilk kez verilen Nazım Hikmet Türk-Alman Dostluk Ödülü de takdim edildi. Nazım Hikmet Vakfı ve CHP Köln dayanışma Derneği tarafından verilen ödülü Kılıçdaroğlu, CHP Köln Dayanışma Derneği Başkanı Günay Çapan’ın elinden aldı. Aynı ödül, Wuppertal Anakent Belediye Başkanı Andreas Mucke ve Zülfü Livaneli’ye de taktim edildi.

     

     

    Etiketler: avrupa haberleri
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