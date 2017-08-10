Kılıçdaroğlu: Birinci ricam hükümetten

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’deki toplantının ardından Akçakoca İlçesi’ne bağlı Uğurlu Köyü’ne geçti. Kılıçdaroğlu, Uğurluspor Lokali önünde fındık üreticisi köylülerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Köylüler Kılıçdaroğlu’na fındık, mısır ve çay ikram etti. Kılıçdaroğlu, fındık üretiminde Türkiye’nin dünyada bir numara olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eğer dünyada 1 numaraysak, yani fındık konusunda söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa fındık fiyatını da önce Türkiye açıklaması lazım. Geçen yıl 13 liraydı. Şimdi fiyat 8 liraya kadar düştü. Eğer 1 kilo fındığın maliyeti 7 liraysa ve bugün fiyat 8 liraya düştüyse o fındık üreticisini ranta teslim etmek demektir. Fındık üreticisini ölüme terk etmektir. Size sözüm söz. Sizin sorunlarınızın takipçisi olacağım. Her aşamada ben de olacağım, parlamentoda milletvekili arkadaşlarım da olacak."

Fındık üreticisinin başka gelir kaynağı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek gelir kaynağı. Onunla geçimini sağlıyor, onunla çocuğunu okutuyor. Onunla da sosyal güvencesini sağlıyor. Dolayısıyla bu bir nimettir ve bu nimetin hakkının verilmesi gerekir. Siz nasıl bu işin takipçisiyseniz ben de bu işin takipçisi olacağım. Benim birinci ricam hükümetten; Sen, ben kavgamızı unutalım. Vatandaşın derdi var. Buradaki vatandaşın derdi, ’Bu fındığa kaç lira fiyat vereceksin bir an önce açıkla, beni kurda kuşa teslim etme.’ Sizin kurda kuşa teslim edilmemeniz lazım. Çoluğunuz var çocuğunuz var. Kimseye muhtaç edilmemeniz gerekiyor. Alın teriyle üretiyorsunuz alın teriyle kazanıyorsunuz."

Kılıçdaroğlu, fındık işçilerinin de derdi olduğunu, onların da sorunlarının çözülmesi gerektiğini, ancak önce fındık üreticisinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması ardından bir gençÿlokalin arka tarafındaÿbir çuval fındığı yere döküp benzin dökerek ateşe verdi.ÿJandarma müdahale ederekÿismi açıklanmayan genci uzaklaştırdı. Çevredeki üreticiler de alkışlarla tepkiyi destekledi. Genç üreticinin tepkisini Kılıçdaroğlu görmedi.

CHP Genel Başkanı KemalÿKılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.