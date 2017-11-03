Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları hakkında gereğini yapıyorum, onları kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: "Asgari ücreti 1500 lira yapacağız ve vergi dışında bırakacağız demiştim. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret en az net 1500 liradır. Demek ki oluyormuş. En küçük belediye dahi bunu gerçekleştiriyorsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu neden gerçekleştiremesin.

Bugün sabahtan beri pek çok ilçeye uğradık. Ortak sitem alanlarından birisi de Ergene. Kaynağını yıllar önce görmüştüm, pırıl pırıl ama denize dökülen yerde simsiyah bir su görüyorsunuz. Suyun çürüdüğünü hiç duydunuz mu? Ergene'de su çürümüştür. Nasıl bir çevre anlayışı, nasıl bir insan anlayışı. CHP iktidara geldiğinde Ergene'nin kirliliği en geç 3 yıl içinde ortadan kaldırılacak.

Ben diyorum ya bizim bu belediye başkanları adam olmaz. Niye oraya 40 katlı bina yapmıyorsun da, Selimiye'nin önünü açıyorsun. İnsanın tarihe, kültüre, inanca saygısı olur. Yüksek binalar dikildiğinde dönemin başbakanı izni veren belediye başkanına kızmıyor, müteahhite kızıyor. Danıştay kararı var, uygulayamıyor kararı. Bizim belediye başkanlarımızda tarih bilinci var, kent kültürü var. Edirne deyince, Mimar Sinan'ın eserini herkes bilir.

BAŞKANLARI KUTLUYORUM

Belediye başkanları istifa ettiler. Uçakta gelirken diyor ki, "Sıra CHP'li belediyelere geldi, Kılıçdaroğlu da gereğini yapsın." Ben gereğini yapıyorum, bütün başkanlar başarılı hizmetler yapıyorlar ve onları kutluyorum. Bütçenizin denetimini halka açın dedim. Her kuruşun hesabını millete verin. Size oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götürün.

Türkiye'nin temel sorunu ortak aklı egemen kılmamasıdır. Bazı çevreler akıllarını belli yerlere kiraya vermiş durumdalar. Bunun adı tek adam rejimidir. Tek adam rejiminde bir kişi düşünür, karar verir, cezalandırır. Hakim o bir kişinin gözlerine bakar. Demokratik parlamenter sistemde böyle değildir. Farklı görüşler vardır."