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    Kılıçdaroğlu Baykal’la görüşemedi

    Ali MERCİMEK – Orhan GEDİK / MURNAU
    21.01.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:

    Almanya’da tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, doktorların izin vermemesi nedeniyle görüşemedi.

    ALMANYA’nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kiliniği’nde yatan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etmek için Almanya’ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu isteğine kavuşamadı. Klinik yönetiminden Baykal’ın durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşemeden geri döndü. Baykal’ın özel doktoru Dr. Marc Schaan’dan bilgi aldıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Bana verilen bilgiye göre eski genel başkanımızın durum gayet iyi. Önümüzdeki ay başında Türkiye’ye geri dönecek. Parlamentonun önemli bir mensubu olarak görevine devam etmesini bekliyoruz. Kendisine şimdiki gibi yaşadığımız olağanüstü günlerde özellikle mecliste ihtiyacımız var. Şuan için müsait olmaması nedeniyle görüşmemizin doktorlar tarafından mümkün olmadığı söylendi” diye konuştu.

    ALP DAĞLARININ ETEKLERİNDE
    Alp Dağları eteklerinde yer alan klinik ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri Tekin Bingöl, Metin Lütfi Baydar ile Münih Başkonsolosu Mesut Koç eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kızı Aslı aracılığıyla Deniz Baykal’a geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek vatandaşlarla görüşmek üzere Münih’e geçti.
    Dr. Schaan ise ısrarlı sorularımıza rağmen görüşmenin neden gerçekleşmediği ve Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi vermek istemedi.

    Etiketler: avrupa haberler , Avrupa'dan haberler , haber , Kılıçdaroğlu baykal'ı göremedi
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