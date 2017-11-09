Kılıçdaroğlu: Baraj şartımız yok

Kılıçdaroğlu, Strasbourg dönüşünde şunları söyledi:

CİDDİ ENDİŞELER VAR

(Strasbourg temasları) Biz Türkiye’de demokrasiyi sonuna kadar savunacağımızı, 2019’da demokrasinin kazanacağını, bu konuda herkesin iyimser olması gerektiğini kendilerine söyledik. Türkiye ile ilgili ciddi endişeler dile getiriliyor. ‘Türkiye, Avrupa ailesinin onurlu bir üyesidir, kaldı ki Avrupa Konseyi’ni kuran ülkelerden biriyiz. Biz burada kendi evimizdeyiz’ dedik. Konuşmamda, ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin’ diye bir cümle kullandım, bu çağrı demokrasi özleminde olan bütün ülkelere, bütün insanlara.

(Türkiye’nin konseye para veren 6 ülkenin arasından çekilmesi) Türkiye’nin neden çekildiğini bilmemiz lazım. YARSAV eski başkanına ödül verildiği gerçekçesiyle çekildiği söyleniyor. Bu pireye kızıp yorganı yakmaya benziyor. Türkiye öncüsü olduğu kurumda aktif rol üstlenmeli, varsa hataları yüzlerine söylemelisiniz. Acaba Avrupa’da Türkiye karşıtı söylemlerin dillendirilmesi Türkiye aleyhine raporların yazılması hükümeti rahatsız mı ediyor? Bu gerekçeyle yapılıyorsa bu daha büyük yanlışlık. Raporu lehime yazarsan para veririm, lehime yazmazsan vermem. Bu bakış açısı ahlaki değil. Hükümetin bu kararını yeniden gözden geçirmesini isterim.

İSTER 1, İSTER 5

(Seçim barajının düşürülmesi) Milli iradenin parlamentoya tam yansımasını istiyoruz. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı parlamentoya gelip kürsüye çıkıp konuşmalıdır. Parlamentonun itibarını korumak için milletin vekilini, milletin seçeceği bir modele geçmemiz lazım; liderin değil. Böylece parlamento liderden bağımsız doğru karar verebilecektir. Böylece liderin dudağına bakmaz, ona göre el kaldırıp indirelim diye karar vermez. Baraj için hiçbir şartımız yok; ister 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli. Yurtdışında 6 milyona yakın Türk var, yurtdışı seçim çevresi kanununun çıkması lazım.

(Meral Akşener’in yerel seçimde ittifaka girebileceği sözleri) Dolaylı ya da doğrudan herhangi bir mesaj almadık, öyle bir ittifak çağrısı da gelmedi. Siyasi partiler bağımsız seçime girerler. Biz de yerel, milletvekili ya da cumhurbaşkanı seçimine öyle gireceğiz.”

‘EVET’ VERDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLANLAR VAR

(2019’da cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?) 2019 seçimleri iki eksenli olacak; tek adamdan yana olanlar demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yana oy kullanacaklar, demokratik parlamenter sistem için özel çaba gösterecekler. Şu anda AKP’ye referandumda ‘Evet’ verdiği için pişman olanlar var, ‘Yanlış yaptık’ diyen bir kitle var. Bunun temel nedeni Türkiye’nin demokrasiden uzaklaşmış olması.

O HÂKİM BU GÜCÜ NEREDEN ALIYOR

(Enis Berberoğlu’nun durumu) Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu konuda gecikmeksizin karar alması, geçmişte verdiği kararın arkasında durması lazım. Yerel mahkeme hem Anayasa Mahkemesi’ne hem de istinaf mahkemesine açıkça meydan okuyor. Anayasa Mahkemesi’ni de istinaf mahkemesini de tanımıyor. Sormak lazım, o hâkim bu cesareti nereden alıyor? Üst mahkemeye karşı bu kararı alıyorsanız, arkasında siyasi iktidar vardır, o nedenle de meşru değildir.