KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BahÃ§eli sorusuna bÃ¶yle cevap verdi: ÅžaÅŸÄ±rmam efendim

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CHP'nin kuruluÅŸunun 94. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen resepsiyon Ã¶ncesinde, basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi ve aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Bir gazetecinin, "Sizin de 2023 gibi hedefleriniz var mÄ±?" sorusu Ã¼zerine KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "2035, Merkez TÃ¼rkiye Projesi'nin uygulandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milli gelir 25 bin dolar, diÄŸer yerlerde 20 bin dolar olacak ve sosyo-ekonomik geliÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye dÃ¼nyanÄ±n ilk 20 Ã¼lkesi arasÄ±nda yer alacak. Hedefimiz bu." dedi.Â

Siyasetin yarattÄ±ÄŸÄ± karanlÄ±k atmosferin, insanlarÄ±n yarÄ±nÄ± gÃ¶rme ya da yarÄ±nÄ± sorgulama ÅŸanslarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kaybettirdiÄŸini savunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Oysa gerginlik olmasa, insanlar oturup konuÅŸabilseler, tartÄ±ÅŸabilseler, geleceÄŸe yÃ¶nelik projelerin ne olup olamadÄ±ÄŸÄ±na bakabilseler... BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n hepsi ne yapar? Ä°nsanda umut yaratÄ±r. SaÄŸÄ±rlar diyaloÄŸunun bÃ¼tÃ¼n coÄŸrafyaya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke konumundayÄ±z. Bir grup medya, olduÄŸu gibi iktidarÄ± seslendiriyor ve sadece onlara ait bilgileri veriyor. DiÄŸer haberleri kimse bilmiyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

- "HAYATIN HER ALANINDA REKABET VARDIR"Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, eski Ekonomi BakanÄ± Zafer Ã‡aÄŸlayan hakkÄ±nda ABD'de aÃ§Ä±lan davaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Hedef alÄ±nÄ±rÄ±z veya alÄ±nmayÄ±z... EÄŸer biz TÃ¼rkiye olarak izlediÄŸimiz iyi bir politika olursa, o iyi politika ile yola Ã§Ä±karsak, TÃ¼rkiye'nin Ã§Ä±karlarÄ± ile muhatap olduÄŸumuz Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± dengeli bir politika ile Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼rebilirsek Ã¶nÃ¼mÃ¼zde hiÃ§bir engel kalmaz. Her Ã¼lke diÄŸer Ã¼lkeden daha fazla geliÅŸmek ister. HayatÄ±n her alanÄ±nda rekabet vardÄ±r. BaÅŸka Ã¼lkelerin bize yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, kendi yetersizliklerini toplumdan kimse gizlemesin. BÃ¶yle bir ÅŸey olamaz."Â

DÃ¼nyanÄ±n rekabet Ã¼zerine kurulu olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, eÄŸitimin, Ã¼niversitelerin, baÄŸÄ±msÄ±z ve demokratik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, Ã¶zgÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin geliÅŸtirilmesi ve bilimin Ã¶nÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ±yla diÄŸer Ã¼lkelerle rekabet edilebileceÄŸini vurguladÄ±.Â

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yargÄ±lanmak yerine baÅŸka bir Ã¼lkede yargÄ±lanmasÄ± utanÃ§ verici. Bunu sÃ¶yledim. DoÄŸru mu? DoÄŸru. Bunlarla ilgili yolsuzluk iddialarÄ± var mÄ±? Var. Deliller var mÄ±? Var. NiÃ§in yargÄ±lanmadÄ±lar? YargÄ±lanabilirlerdi. YargÄ±lanÄ±rlardÄ±. Belki beraat ederlerdi, ellerinde deliller olurdu. O zaman derlerdi ki Amerika'ya, 'KardeÅŸim bir dakika. Ben bÃ¼tÃ¼n bu delillerden yargÄ±landÄ±m ve beraat ettim. Siz beni nasÄ±l yargÄ±larsÄ±nÄ±z.' diyecekti, diyebilecekti. Dosyalar kapatÄ±ldÄ±. NiÃ§in? Ã–yle bir tablo ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z ki... Bunlar yurt dÄ±ÅŸÄ±na da Ã§Ä±kamayacaklar. YarÄ±n diyelim mahkum oldular, Ä°nterpol 'YakalayÄ±n' dediÄŸi zaman ne olacak? Bence daha olayÄ±n arkasÄ±nda nelerin olduÄŸunu bilmiyoruz. Åžimdiden, 'Mahkum oldular', 'Beraat ettiler' gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi aÃ§Ä±klamak doÄŸru deÄŸil. Ortaya deliller konur, yargÄ±lamalar yapÄ±lÄ±r, tanÄ±klar vardÄ±r, deliller vardÄ±r. Hepsine bakÄ±lÄ±r, ona gÃ¶re karar verilir."Â

- "PÄ°S KOKULARIN OLDUÄžU DOÄžRU"Â

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "Bu iÅŸlerin arkasÄ±ndan Ã§ok pis kokular geliyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ise KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Pis kokularÄ±n olduÄŸu doÄŸru. Bir bankanÄ±n genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ evinde ayakkabÄ± kutusunun iÃ§inde 2,5 milyon dolar saklar mÄ±? Bu pis koku deÄŸil midir? Rezalettir bu. Siz bunu yargÄ±layacaÄŸÄ±nÄ±z yere aldÄ±nÄ±z, ne yaptÄ±nÄ±z? Ziraat BankasÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi yaptÄ±nÄ±z. Ä°nsaf denen bir ÅŸey var. Milletin aklÄ±yla alay etmek demektir bu. Hem diyorsunuz kul hakkÄ± yemeyeceÄŸiz diyorsunuz, hem kul hakkÄ± yiyenleri devletin Ã¶nemli yerlerine taÅŸÄ±yorsunuz. Kendi bakanÄ± sÃ¶yledi. 'Ne yaptÄ±ysak ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanÄ±n talimatÄ±yla yaptÄ±k.' dedi. Ben sÃ¶ylemedim, bunu kendi bakanÄ± sÃ¶yledi. Ben sÃ¶ylesem, 'anamuhalefet partisinin lideri kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunu sÃ¶yledi' diyecekler. Senin bakanÄ±n, ErdoÄŸan Bayraktar gayet aÃ§Ä±k, net, Ã¼stelik bir televizyonda bunlarÄ± sÃ¶yledi. Åžimdi biz suÃ§lanÄ±yoruz. Emin olun bunlarÄ±n yatacak yeri yok. Rahmetli babam derdi ki, 'OÄŸlum sen doÄŸru dur, eÄŸri belasÄ±nÄ± bulur.' diye. GerÃ§ekten gÃ¼zel bir sÃ¶z. Biz doÄŸru duruyoruz, eÄŸri de belasÄ±nÄ± buluyor gayet aÃ§Ä±k."Â

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- "ÅžAÅžIRMAM EFENDÄ°M NÄ°YE ÅžAÅžIRAYIM"Â

Bir gazetecinin 2019 yÄ±lÄ± seÃ§imlerinde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin adÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini anÄ±msatmasÄ± ve buna ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p, ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Daha Ã§ok erken. ÅžaÅŸÄ±rmam efendim. Niye ÅŸaÅŸÄ±rayÄ±m. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde 'evet' oyu kullanmadÄ±lar mÄ±? Evet oyu kullandÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re tek adam rejimini savunuyor. Tek adam rejiminden de tek adamÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olabilir. Niye olmasÄ±n." cevabÄ±nÄ± verdi.Â