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    Kılıçdaroğlu, Avrupalı Türklerle buluşacak

    AA
    08.11.2017 - 10:07 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsviçre’nin Zürih kentine gitti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, seyahat kapsamında Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki ilişkileri ele alacaklarını, Kılıçdaroğlu’nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşeceğini söyledi. 

    Yılmaz, iki günlük program çerçevesinde Kılıçdaroğlu’nun, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buchicchio ile de görüşeceğini, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde de Dünya Demokrasi Forumu’nun düzenlediği toplantının ‘Popülizm sorun mudur?’ başlıklı oturumunda da konuşma yapacağını ve soruları yanıtlayacağını belirtti.
    Öztürk Yılmaz, ayrıca Avrupa’daki Türk vatandaşlarıyla da bir buluşma yapılacağını sözlerine ekledi.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , isviçre , Zürih
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