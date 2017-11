Kılıçdaroğlu Avrupa Konseyi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Kılıçdaroğlu ve Jagland görüşme

sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Jagland ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Strazburg’un, Avrupa Konseyi’nin demokrasi için, demokrasi kültürü için ne kadar önemli bir yer, bir kent olduğunu biliyoruz. Türkiye de Avrupa Konseyi’nin kurucuları arasında, dolayısıyla burada kendi evimizde, kendi sorunlarımızı rahatlıkla tartışabileceğimiz bir mecra olarak görüyoruz." dedi.



Türkiye’nin büyük donörlükten ayrılma kararını Strazburg’da öğrendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Burada öğrendim. Sağduyunun egemen olmasını isterim. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nde büyük donör olarak yer alması bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu.



Jaglans ise Türkiye ve Avrupa Konseyi ilişkilerinin son dönemde yoğunlaştığına dikkati çekerek özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında Türk yetkililerle, hükümet ve muhalefet temsilcileri ve sivil toplum mensupları ile yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduklarını kaydetti.



Jagland, Türkiye'nin 2015'te kabul ettiği Avrupa Konseyi'ndeki büyük donör statüsünden ayrılma talebini içeren bir mektup aldığını açıkladı. Konuya ilişkin bir soru üzerine Jagland, "Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan bir mektup aldım. Mektup, Türkiye’nin artık (Avrupa Konseyi’nde) büyük donör olarak kalmayı sürdürmeyeceğini ifade ediyordu. Avrupa Konseyi’nde büyük donör olarak Büyük Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya Federasyonu ve Türkiye en çok maddi katkı sağlayan ülkelerdir. Şu anda nasıl bir takvim işleyeceğini henüz bilemiyorum." ifadelerini kullandı.



Jagland, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) finansal açıdan her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. Jagland, Türkiye’nin bu kararla Avrupa Konseyi’ne taahhütlerini yerine getirmeyeceğine dair bir işaret görmediği ve Türk yetkililerle karara dair müzakerelerin devam edeceği yorumunda bulundu.



Avrupa Konseyi bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasına 2016 yılından itibaren dahil olan Türkiye bu kararla, yıllık katkı payını 13 milyondan 33 milyon avroya çıkarmıştı. Bu değişiklikle ayrıca AKPM'deki üye sayısı da 12'den 18'e çıkarılmış ve Türkçe, Avrupa Konseyi'nin çalışma dili haline gelmişti.



Bir başka gazetecinin, Avrupa Konseyi önünde kurulu bulunan terör örgütü PKK propaganda çadırı hakkındaki sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Evet bu konuda rahatsızlığım var ve bu konudaki görüşlerimi de Sayın Jagland ile görüşmemde ifade ettim." şeklinde konuştu. Genel Sekreter Jagland da, Kılıçdaroğlu’nun bu konuyu görüşmede dile getirdiğini belirterek şunları kaydetti: "Bu çadır kesinlikle Avrupa Konseyi uhdesinde değildir. Avrupa Konseyi sınırlarında ya da mülkiyetinde değil, Strazburg şehrinin sorumluluğunda olan bir çadırdır. Hayatımın her evresinde terör ve terörle bağlantılı her şey bana şahsen rahatsızlık vermiştir çünkü terör hiç bir maksada hizmet etmez."



OHAL İnceleme Komisyonunun tam olarak ne zaman işlemeye başlayacağı konusundaki bir soru üzerine Jagland, OHAL İnceleme Komisyonunun çok önemli bir işlevi olduğunu kaydederek, "Doğrudan AİHM’e başvuru yapılamıyor. Önce iç hukuk yollarını tüketmek gerekiyor, bunu Türk hükümetiyle paylaştık ve netice olarak OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyonun kararlarına karşı AİHM’e itiraz yolu açık. AİHM son çaredir, önce iç hukuk yollarını tüketmek gerekir.” ifadelerini kullandı.