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    Kılıçbalığı çarptı

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 01:29Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 01:29

    Tatile gittiği Endonezya’da boynuna bir kılıçbalığının kılıcı saplanan İngiliz turist büyük şans eseri hayatta kaldı.

    Eşi Sharon ile tatile giden 57 yaşındaki Alan Pope, kazanın yaşandığı sırada şnorkelli yüzme için bir teknede hazırlık yapıyordu. O sırada okyanustan atlayan bir kılıçbalığının 15 santimlik kılıcı, Pope’un boynuna saplandı. İngiliz tatilcinin bir anda vücudu kan içinde kaldı. Neyse ki, balığın kılıcı Pope’un boynundaki ana damara isabet etmemişti. Sharon Pope, “Bir gürültü duydum. Silahla vurulduğunu sandım. Yerde yatıyordu, boynunda mermi izini andıran bir delik vardı. Ardından öksürmeye ve kan tükürmeye başladı” dedi. Pope, balığın boynuna saplanan kılıcının alınması için üç hastane gezdi. Ancak 36 saat sonra doktorlar bu riskli ameliyata cesaret edebildi.

    Etiketler: endenozya , Kılıçbalığı , Alan Pope
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