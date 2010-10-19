Kikirdeyenler

Beşiktaş gibi bir takımın Manisaspor gibi bir takımdan 3 gol yemesine gerçekten çok sinirlenmiştim.

Aynı Hiddink’i eleştirdiğim gibi, şu ana kadar sınırsız kredi açtığımız Schuster’i de çok eleştirecektim.

“Necip-Ernst-Fink üçlüsü Manisaspor gibi bir takıma karşı aynı anda oynatılır mı…?” diyecektim.

“Nobre gibi golcülük melekelerini kaybetmiş bir el freninin takımda ne işi var….?” diyecektim.

Ya da Tabata’nın tek oynama sebebinin “8 milyon Avro verdik, oynasın dürzü…” baskı ve mantığının izahını soracaktım…!

Adam geçemeyen ama ceza sahası içinde ancak gol vuruşları ile etkili olan Bobo’nun nasıl ve nerede oynadığını soracaktım.

Hatta takım 3-1 yenik durumda iken, acilen gole ihtiyaç varken oyuna senede 3 milyon euro alan Nihat’ın değil de genç Onur’un alınmasının, geçen sene yapılan transfer hovardalığının itiraf edilmesi anlamına geldiğini söyleyecektim.

Dahası…

Bitmedi…

Daha neler neler söyleyecektim…

Guti ve Quarezma yokken diğerlerinin “ne ayak ?” olduklarını soracaktım.

Kanatlardaki Üzülmez ile Hilbert’in önünde kimlerin oynadığını,

Futbolcuların çıtkırıldım kadınlar gibi sürekli sakatlanmasının sebebini soracaktım…

Ama sustum…

Kafama başka bir şey takılmıştı çünkü…

Üstte söylemek istediklerim teferruattı çünkü…

Çöpü görüp merteği görmemek böyle bir şey olmalı…

Çuvaldızı hep kendine batırırken arada bir iğne batıracak birilerini de aramalı insan…

Maçın oynandığı gece çekilen bir fotoğraf aklımı getirdi başıma..

İki Başkan…

Aynı karedeler…

Gülüyorlar…

Zannedersiniz ki can ciğer kuzu sarması arkadaşlar.

Konuştukları, daha doğrusu güldükleri mevzu Beşiktaş’ın Manisaspor’a 3-2 yenilmesi.

Nasıl bir mutlular…

“Bak Başkan… Gördün mü herkesin süper, çağdaş dedikleri Başiktaş’ın halini”

“Hi hi hi…”

“2 transfer yaptılar, ondan sonra gazeteciler bile uçaklarından inmez oldu…”

“Ama görecekler günlerini…”

“Boşver şekerim, biz işimize bakalım…”

Senaryomuz elbette ki bir fotoğraf ile sınırlı değil.

Son zamanlarda üst üste yaşadıklarımızı biriktirmemizdendir bu tespitimiz.

Önce Adnan Polat çıkarttı ağzındaki baklayı :

“Şampiyonluktaki rakibimiz F.Bahçe’dir, Beşiktaş değil.”

Sanki Bursa, Kayseri, Trabzon kızlar basketbol liginde oynuyorlar.

Daha sonra Aziz Yıldırım lafa girdi.

Beşiktaş ile deplasmana giden ve olumlu izlenimler edinip gazetesinde yazan bir köşe yazarını haşladı hınçla Sayın Aziz Yıldırım.

“Nasıl beğenirsin Beşiktaş’ı haaa, nasıl nasıl..?” diyerek şehadet getirmesini isteyecekti az daha.

Tabii 3-2’lik Manisaspor yenilgisinden sonra az da olsa biraz rahatlamış olmalılar ki böyle gülüyorlardı.

İsmi lazım değil Beşiktaş Manisaspor maçının hakemi mükemmel yönetim gösterdi.

Belediyespor maçının hakemi de çok iyiydi.

Trabzonspor maçındaki hakem de gördüklerini çalmaya çalıştı.

Hatta tarihi Samsunspor maçının 5 kırmızı kartlı hakemi Cem Papila da verdiği bütün kararlarda haklıydı.

Her şey iyi güzel de niçin sıra Beşiktaş’ın maçlarına gelince hakemler tarafsızca, mükemmel maç yönetmeye çalışıyorlar da diğer büyükleri kayırıyorlar ?

Bu sene bir F.Bahçe-Gençlerbirliği maçını seyrettim : Hakem çaldığı düdüklerle Ankara takımının kendisine biçilen rolü oynamasını ve efendice yenilip tıpış tıpış memleketine dönmesini söyler gibiydi.

Bir de Beşiktaş maçlarındaki hakemlere bakıyorum, hepsi de sanki İngiliz liginde maç yönetiyor gibiler.

Bu yüzdendir ki ligde en fazla faule maruz kalan takım Beşiktaş…

Bu yüzdendir ki Guti ile Quarezma ligin en fazla faul yapılan oyuncuları…

Beşiktaş camiası dikkatli olmalı.

Yana yakıla teknik direktör arayanlar, üç otuzluk Avrupa takımlarına karşı elenenler akılları sıra Beşiktaş’ı büyüklük yarışından diskalifiye etme düşüncesindeler. Kendi takımlarını nasıl iyi yöneteceklerini düşünecekleri yerde, sanki bir proje imiş gibi “3 büyük yok 2 büyük var” hülyasındalar.

Ama bizden bir öneri var kendilerine.

Dikkatli olsunlar.

Tek büyük kalmasın ligimizde.

Şu sıralar boşta pek fazla teknik direktör yok çünkü…