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    Kiev'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    DHA
    08.09.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 19:52

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir otomobilin infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Kiev’de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşlarında bir çocuk olduğu belirtildi.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi’nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

    Ölen adamın Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri olduğu belirtildi. Kyiv Post’un haberine göre Mahauri, Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna hükümetinin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.

    Etiketler: ukrayna , kiev , saldırı , bombalı saldırı
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