Kiev'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kiev’de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşlarında bir çocuk olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi’nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.

Ölen adamın Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri olduğu belirtildi. Kyiv Post’un haberine göre Mahauri, Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna hükümetinin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.