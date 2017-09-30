Kıbrıs’ta tarihi çözüm fırsatı kaçtı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de Temmuz ayında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla toplanan ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansıyla ilgili raporunu açıkladı, “Tarihi bir çözüm fırsatı kaçtı” ifadesini kullandı. Guterres BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 12 sayfalık raporda, başarısızlığın nedeni olarak tarafların birbirine güven eksikliği ve siyasi irade yetersizliğini gösterdi.



‘İMZAYA BAŞBAKANLARI ÇAĞIRACAKTIK’

Guterres, İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde garantör ülkelerin dışişleri bakanları seviyesinde katıldığı Kıbrıs konferansında stratejik bir anlaşmaya çok yaklaştıklarını ve garantiler ile askerler konusunda son kararı vermek üzere garantör ülke başbakanlarını çağırma aşamasına geldiklerini dile getirdi.



SUÇLU İLAN ETMEDİ AMA…

Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler, Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında 2.5 yıl önce başlayan müzakerelerle ilgili gelişmeleri kaleme alan Genel Sekreter, başarısızlıktan sorumlu olarak bir tarafı göstermedi ancak ‘siyasi irade eksikliği’ diyerek Rum tarafını işaret etti.

Guterres, Kıbrıs müzakerelerinin devamının Kıbrıs’ta Türk ve Rum taraflarının ortak kararına bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunmaya hazır, ancak bu konuda en büyük görev Kıbrıs’taki tarafların ortak iradesine bağlı. Çağrı yapılması halinde, bırakıldığı yerden devam ederiz” dedi.

Genel Sekreter raporunun detaylarında, Rum parlamentosunun Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesini öngören ENOSİS’in kutlanması yönünde aldığı karar ile elektrik ve mobil iletişim hatlarının birleştirilmesini öngören güven artırıcı tedbirlerin uygulanmamasının, taraflar arasında güven ve müzakerelerde zaman kaybına yol açtığını vurguladı.