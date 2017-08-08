Kıbrıs’ta gözaltına alınan Türkler FETÖ bağlantılı çıktı

Rum medyasının haberlerine göre; üç çift beraberindeki altı çocukla birlikte Larnaka Havalimanı’nda, pasaport kontrolü sırasında yakalandı. Normal şartlarda KKTC’deki sınır kapılarından Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarıyla Güney Kıbrıs’a geçiş yapılamıyor. Keza yine Türkiye pasaportlarıyla Larnaka Havalimanı’ndan da çıkış yapılamıyor.

Rum medyası, haberlerde adları anılmayan Türklerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu yazdı. Şahısların FETÖ bağlantıları nedeniyle tutuklanacakları yönünde bilgi aldıktan sonra Türkiye’den çıktıkları ve son 3-4 yıldır KKTC’de yaşadıkları da gelen bilgiler arasında.

Söz konusu Türk vatandaşlarına iltica hakkı tanınıp tanınmayacağı Göç Departmanı’nın kararına bağlı. Üç ailenin KKTC’de FETÖ’ye yönelik operasyon planları nedeniyle paniğe kapılıp Almanya’ya kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Öte yandan polis grup içindeki üç erkeği gözaltına alırken, üç kadın ve altı çocuğu bir otele yerleştirdi.

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