Kıbrıslı Türkler ‘10 Numara’ya yazdı

KIBRIS Türklerine Adalet Platformu Sözcüsü Ersu Ekrem ve İngiltere Temsilcisi Chet Ramadan, Cenevre’de yapılan ancak sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerinin ardından garantör ülke İngiltere’den beklentilerin sıralandığı mektubu İngiltere Başbakanlık Ofisi ‘10 Numara’ya iletti. Ekrem, “Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonlar altında ezilmesine artık tahammül edilemeyeceğini ve Kıbrıslı Türklere suçlu muamelesi yapılmasının karşısında olduğumuzu belirtiyoruz” dedi. Ekrem mektupta bundan sonra yapılacak müzakerelerin iki devlet esası üzerinde gerçekleştirilmesi taleplerini de ifade ettiklerini vurguladı.

MEKTUBUN İÇERİĞİNDE NELER YAZILYOR?

Başbakan May’e hitaben kaleme alınan ve kopyaları Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Ulaştırma Bakanı Chris Grayling’e de iletilen mektupta, Kıbrıs Türklerinin 1968’den beri Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde sürdürülen ‘açık uçlu ve verimsiz’ müzakereleri artık desteklemeyecekleri ifade edildi.

Son müzakere sürecinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderliğinin sorunun çözümüne dönük içten çabalarına karşın Rum kesiminin aşırı talepleri yüzünden çöktüğü anlatılan mektupta, “Bu platform Türkiye’nin 1960 anlaşmasıyla elde edilen ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği için hayati önemi olan garantörlüğü ve yasal tek taraflı müdahale haklarını sulandıran hiçbir çözümü desteklemiyor ve desteklemeyecektir” denildi.

EŞİT VE ADİL MUAMELE BEKLENTİSİ

İngiltere’nin de 1960 anlaşmasına göre adadaki üç garantör ülkeden biri olduğu hatırlatılan mektupta, “Kıbrıs Türkleri İngiliz hükümetinden Kıbrıs’taki halklara eşit ve adil muameleyi güvenceye almasını bekliyor” ifadesi kullanıldı. Kıbrıs’ta ‘bir B planının ciddi bir seçenek olarak masaya konulması gerektiği’ belirtilen mektupta, aksi takdirde Rumların mevcut durumundan yararlanmayı sürdürecekleri aktarıldı.

Kıbrıs Türklerine uygulanan yaptırımların insan hakları ihlali teşkil ettiği bildirilen mektupta, “İngiliz hükümetinden eşit statümüze saygı göstermesini ve sürmekte olan izolasyonu koşulsuz biçimde sona erdirmesini talep ediyoruz” ifadesi yer aldı.