'Kıbrıs Rum yönetimi, oy toplamak için Yunan F-16’sı istedi'

Yunan savaş uçakları, askeri tatbikat ya da başka nedenlerle Güney Kıbrıs üzerinden sürekli uçuş gerçekleştiriyor, ancak uçakların 2001’den bu yana ilk kez askeri geçit töreninde yer alması, “Rum lider Nikos Anastasiadis, seçimler öncesi propaganda yapmak için jetleri özel olarak istedi” eleştirisine neden oldu.

Lefkoşa Rum kesimindeki askeri geçit törenine Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos da katıldı. Yunanlı Bakan, “Yunanistan, ordusuyla da Kıbrıs’ın arkasındadır. Yunanistan, Kıbrıs’a hiçbir zaman uzak olmadı” dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis ise, törende yaptığı konuşmada, “İki Yunan savaş uçağının törenlerde uçması, mücadele ve pazarlık gücümüzü kuvvetlendi” diye konuştu.

Anastasiadis’in sözleri, Rum medyası ve muhalefet partileri arasında tartışma konusu oldu. Muhalif yayınlarıyla bilinen Cyprus Mail gazetesi, Anastasiadis’in Atina’dan Şubat ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Yunan jetlerini özel olarak rica ettiğini belirterek, Rum liderin şovenist söylemle oy toplamaya çalıştığını ileri sürdü.







TÜRK YILDIZLARINA ÖZENDİ

KKTC’de ise, Rum liderin Türk F-16’larından oluşan gösteri ekibi Türk Yıldızları’na özendiği yorumları yapıldı. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümlerinde Solo Türk ve Türk Yıldızları uçakları Ada üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.