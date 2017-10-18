Kibiroğlu'nun cenaze törenine katıldı

70 yaşında hayatını kaybeden eski Eminönü Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Lütfi Kibiroğlu için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Taziyeleri, Kibiroğlu'nun oğlu Fatih Kibiroğlu, Kızı Necmiye Ünlü, Damadı Sami Ünlü kabul etti.



Cenaze namazı başlamadan önce safta bekleyen Devlet Eski Bakanlarından Hasan Aksay fenalaştı. Hasan Aksay'a namaz için bekleyenler yardım ederek dışarı çıkardı. Cenaze namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Eski Üyesi Nedim Urhan kıldırdı. Cenaze törenin ardından Lütfi Kibiroğlu, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.