Kibar Holding 45'inci yıl dönümünü kutluyor

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding’in 45. Yılında, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde “Biz Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla düzenlenen Kibar Holding Yönetim Toplantısı’nda ilk sözü Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar aldı. Duygusal bir konuşma yapan Asım Kibar, her türlü fedakârlıkla holding değerlerine sahip çıkan çalışanlara teşekkür etti.

KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMAMIZ TAMAMLANDI

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise grup ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurum olarak büyük bir dönüşüm ve değişim süreci yaşadıklarını vurgulayan Ali Kibar, “Her alanda kurumsallaşma çalışmalarımızı tamamladığımız sürecin neticelerini de almaya başladık. Bizler bugüne kadar yakaladığımız başarılarımızı yeniden yapılanma ve kurumsallaşma çalışmalarımızın bir sonucu olarak görmekteyiz” dedi. Artık bu sürecin sürdürülebilir kılınması gerektiğini ifade eden Ali Kibar, “Karlı bir büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin kullanmamız ve dijitalleşme çağının getirilerini hızlı bir şekilde iş alanlarımıza entegre etmemiz gereken bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu dönem büyümeyi sağlıklı yönetebilen, tüm taktiksel kararları zamanlı alabilen, riskleri zamanında görebilen ve stratejileri daha etkin uygulayabilen yöntemlerle çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.

“BİZE DÜŞEN GÖREV GRUBUMUZU GELECEĞE HAZIRLAMAK”

Kibar Holding CEO’su Dr.Tamer Saka ise, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sonraki yıllar için belirlenen hedeflerden söz etti. Kibar Holding’de geçmişin mirası üzerinden oluşmuş önemli bir değer olduğunu kaydeden Dr.Tamer Saka, “Bize düşen görev yeni dönemde grubumuzun geleceğini hazırlamak.

Yeni dönemde büyüme, yatırım, risk yönetimi, operasyonel mükemmellik ve teknoloji unsurlarına önem vereceğiz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Büyüme de bizim için çok önemli. Bu anlamda yurt dışını da gözlüyoruz. Risk yönetimi önümüzdeki dönemde başarı ve başarısızlık noktasında bakılacak en önemli faktör olacak.

Riski doğru yönetmeliyiz. Operasyonellerimizi etkinleştirme ve verimliliği arttırmak hep önceliğimiz arasında. Son olarak teknolojik gelişmeleri takip ederek Endüstri 4.0 alanında yapacağımız çalışmalar da bizim önümüzdeki dönemde önem vereceğimiz en önemli unsunlar arasında” şeklinde konuştu.