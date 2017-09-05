Kibar: Bir veya iki şirketin halka arzını deneyebiliriz

Kibar, holdingin enerji biriminin doğalgaz ithalat hacmini artırmak için, Hyundai Motor ile ortak oldukları Hyundai Assan otomobil fabrikasının ise yeni bir modelin üretime alınması için "mutfak çalışması" yürüttüğünü belirtti.

Bu hafta yapılacak aluminyum teknolojileri fuarı öncesinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kibar, "Aluminyum veya holding bazında bazı yatırım düşüncelerimiz var. Burada Ankara ile mutabık olunduğu takdirde bazı açılımlar dahil düşünebiliriz. Bir-iki şirketin halka arzını deneyebiliriz" dedi.

Halka arz zamanlaması konusunda net bilgi vermeyen Kibar, "Borsanın bulunduğu seviyenin henüz düşük olduğunu düşünüyoruz, piyasa şartları iyileşmeye çalışıyor, biraz daha gözlemleyerek aksiyon alma imkanımız var. Zaten tüm bilançolarımız, verilerimiz, (halka arza) uygun şekilde devam ediyor" dedi.

Kibar, sağlanacak gelirin küresel bir satın alma yapacak ölçekte olması halinde halka arzın anlamlı olacağını söyledi.

Ali Kibar, Kibar Holding'in geçen yıl 23 milyar lira olan satış gelirlerinin bu yıl 24 milyar liraya yükselmesinin beklendiğini belirtti. Holding cirosunun yüzde 40'ını demir-çelik ve aluminyum üretim faaliyetleri, yüzde 40'ını ise Hyundai Assan oluşturuyor.

Kibar Holding bu yıl gıda, aluminyum ve ambalaj alanında 140 milyon euro tutarında yatırım yaptı.

HYUNDAI ASSAN'DA YENİ MODEL

Kibar Holding, Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor ile ortak olduğu Hyundai Assan yılda 245,000 araç üretiyor.

Ali Kibar, Hyundai'nin i10 ve i20 modellerini Türkiye ve ağırlıklı olarak Avrupa pazarı için üreten tesiste üçüncü bir model üretilmesi için çalışma yürüttüklerini ancak nihai bir karar alınmadığını söyledi.

Kibar, "Üçüncü bir modelin gelmesi için planlarımız var ama tam kararı almadan o açıklamayı yapmak istemiyoruz. Mutfak çalışmalarımız var diyebiliriz. Ne zaman devreye girebileceği tam karar alındıktan sonra belli olur" dedi.

ENERJİ VE FİNANSMAN

Holding ayrıca Kibar Enerji ile doğalgaz ithalatı ve toptan satış alanında faaliyet gösteriyor. Kibar, şirketin şu anda yılda 1 milyar metreküp olan doğalgaz ithalat hacmini artırmak için istişareler yürüttüğünü belirtti.

Kibar Enerji, enerji üretim alanında ise son olarak Mart ayında yapılan güneş YEKA ihalesine girdi. Ali Kibar, güneş ve rüzgar enerji üretim tesisi ve santral ekipman fabrikalarının beraber veya ayrı ayrı kurulmasını öngören YEKA ihalelerinin bundan sonrakilerine girmeyi düşünmediklerini söyledi.

Kibar, "YEKA güneşe girdik. Şu anda (ihaleleri) almış olan firmaların (bundan sonraki sahaları) alması daha doğal gibi geliyor. Yatırım yapıldıktan sonra ikinci bir yatırım yapacak firmaya yer yok... Güneş ve rüzgarın çekiciliği azaldı" dedi.

Ali Kibar, yatırımların finansmanı alanında ise eurobond gibi sermaye piyasası araçlarına görece yüksek maliyet nedeniyle şu anda sıcak bakmadıklarını ifade etti.