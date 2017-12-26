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    KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden sert tepki

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 17:30 | Son Güncelleme:

     MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki KHK ile ilgili “Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” sözlerine partisinden yanıt geldi.

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 

    "Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

    Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

    Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.

    Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "

    KAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

    Atila Kaya'dan ise akşam saatlerinde twitter'dan yeni bir mesaj geldi. Kaya şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçilik ve Demokrasinin ikizliğine inanan biri, bu inancı TBMM ve Yargı'nın devre dışı bırakıldığı, hak ve hürriyetlerin tek adama teslim edildiği bir düzenle uyuşturabiliyorsa ona söylenecek söz yoktur! Darbeye direncimiz de böyle bir düzene mahkum olmamak için değil midir?"

    GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

    Atila Kaya, referandum öncesi Anayasa değişikliği oylamasında 'hayır' oyu vereceğini açıklayarak MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

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    Etiketler: khk tepkisi
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