‘KHK’lar yeni darbe bildirileri’

Yazılı açıklama yapan Tezcan, özetle şunları söyledi:

“OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ‘20 Temmuz darbesi’nin yeni darbe bildirileridir. Askeri darbeler ülkeyi sıkıyönetim bildirileri ile sivil darbeler de OHAL KHK’ları ile yönetir. OHAL’in üzerinden 17 ay geçmesine karşın hükümet normalleşmeye yanaşmamakta, ülkeyi olağanüstü yöntemlerle yönetmeye devam etmektedir. KHK ile Yargıtay ve Danıştay’da yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Amaç hem Yargıtay ve Danıştay seçimlerinde iktidar lehine oy nisabı oluşturmak, hem de Hukuk ve Ceza Genel Kurulu kararlarına etki edebilme yolunu açmaktır. KHK ile ceza ve infaz kurumlarında tutuklulara tek tip elbise şartı getirilmesi masumiyet karinesinin ihlalidir. Tek tipleştirmenin yakın tarihimizde açtığı derin yaralar hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Öç alma duygusuyla yargılama yapılamaz.”