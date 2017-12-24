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    ‘KHK’lar yeni darbe bildirileri’

    ANKARA
    24.12.2017 - 22:45 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 695 ve 696 sayılı KHK’ları eleştirdi.

    Yazılı açıklama yapan Tezcan, özetle şunları söyledi:

    “OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ‘20 Temmuz darbesi’nin yeni darbe bildirileridir. Askeri darbeler ülkeyi sıkıyönetim bildirileri ile sivil darbeler de OHAL KHK’ları ile yönetir. OHAL’in üzerinden 17 ay geçmesine karşın hükümet normalleşmeye yanaşmamakta, ülkeyi olağanüstü yöntemlerle yönetmeye devam etmektedir. KHK ile Yargıtay ve Danıştay’da yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Amaç hem Yargıtay ve Danıştay seçimlerinde iktidar lehine oy nisabı oluşturmak, hem de Hukuk ve Ceza Genel Kurulu kararlarına etki edebilme yolunu açmaktır. KHK ile ceza ve infaz kurumlarında tutuklulara tek tip elbise şartı getirilmesi masumiyet karinesinin ihlalidir. Tek tipleştirmenin yakın tarihimizde açtığı derin yaralar hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Öç alma duygusuyla yargılama yapılamaz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Bülent Tezcan
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