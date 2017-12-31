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    "KHK’lar turizmi etkilemez"

    Barçın YİNANÇ
    31.12.2017 - 20:00 | Son Güncelleme:

    2017’de turizm açısından çok hızlı ve güçlü geri dönüş olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 2018’de, Türkiye’ye en fazla turistin geldiği yıl olan 2014 zirvesini yakalamayı umduklarını söyledi.

    Hürriyet Daily News’a verdiği röportajda dış politikadaki yapıcı anlamdaki değişikliklere dikkat çeken Kurtulmuş; Türkiye’nin öneminin Avrupa tarafından da hissedildiğini, bunun turizme etkileri olacağını belirtti.

    Turizmde yakalanan sonucu “Sektörün dayanıklılığına borçluyuz” diye açıklayan Kurtulmuş, bunda Türk – Rus ilişkilerinin düzelmesi, iki ülkenin Suriye’yle ilgili Astana sürecini başlatması, Türkiye’nin içeride ve sınırlarında teröre karşı verdiği etkin mücadele ile Avrupa’da Türk karşıtlığının yükseldiği seçim döneminin geride kalmasının da etkili olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Turizmde üçüncü evre dediğimiz hem yeni pazarlara açılma hem de yeni ürünler üretme stratejisini başlattık. 2018’de sonuçları alacağız. En az 35 milyonu buluruz. İnşallah 2014’teki (yaklaşık 36 milyonluk) zirveyi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu süre içinde turizmin dili ile siyasetin dilinin başka olduğunu da gördük. Alman siyasetçilerin son iki yıldır konuştukları göz önüne alınırsa buraya hiç Alman turistin gelmemesi gerekirdi. 11 ay sonunda 3 milyon 451 bin Alman turist geldi.”

    TÜRKİYE OYUN KURUCU

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL, bazı Avrupalıların gözaltına alınması, tartışmalı KHK’ların Avrupalı turistlerde yarattığı çekincelerle ilgili olarak da Kurtulmuş şunları söyledi: “Genel olarak böyle bir algı oluşturuldu ama şunu herkes görüyor; uygulamada sıradan vatandaşı ve yurtdışından gelen turisti etkileyen bir hava yok. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün uluslararası alanda da ciddi algı operasyonu yaptığını biliyoruz. Ben 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan bazı endişelerin süreç içinde çözülmeye başladığını görüyorum.” Kurtulmuş son dönemde Türkiye’nin dış politikasında yapıcı anlamda önemli değişiklikler olduğunu da ifade etti. Türkiye’nin çabaları sayesinde Kuzey Irak referandumunun geri döndürüldüğünü belirten Kurtulmuş “Kısa bir süre öncesine kadar kanlı bıçaklı olan Türkiye ile Rusya’nın ortak inisiyatifiyle Astana sürecinin başlayacağını iki yıl evvel söyleseniz kimse inanmazdı. Türkiye oyun kurucu ülkelerden biri olmaya başladığını göstermiş oldu” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , turizm , numan kurtulmuş
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